16:16 18.05.2026

ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

Євросоюз розробляє плани, які можуть зобов’язати європейські компанії закуповувати критично важливі компоненти у різних постачальників, щоб знизити залежність ЄС від Китаю, пише в понеділок The Financial Times.

"У багатьох галузях ми поступово стаємо залежними від експорту з Китаю (...). Залежність має свою ціну", – наводить FT слова високопосадовця з Європейської комісії.

Нові правила стосуватимуться підприємств у низці ключових секторів, таких як хімічна промисловість і промислове обладнання, які скаржилися на різке зростання дешевого китайського імпорту, посилається газета на представників ЄС, обізнаних із ситуацією.

Ці пропозиції, за їхньою інформацією, є відповіддю на експортні обмеження Пекіна щодо найважливіших технологій. Новий регламент ЄС встановить граничні значення, які, як очікується, становитимуть близько 30-40% для того, що можна закуповувати в одного постачальника. Решта компонентів мають купуватися щонайменше у трьох різних постачальників, усі – не з однієї країни.

Як пояснюють офіційні особи ЄС, член Єврокомісії (ЄК) з торгівлі Марош Шефчович хоче в такий спосіб вирішити проблему торговельного дефіциту ЄС у розмірі 1 млрд євро на день і захистити компанії від "перетворення торгівлі на зброю" Китаєм.

За даними FT, торік деякі європейські автомобільні виробничі лінії були паралізовані після того, як Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів та інших продуктів.

Шефчович планує запровадити низку каральних мит на китайську хімічну продукцію та обладнання, щоб зупинити їхнє різке зростання, яке завдало серйозного удару європейським виробникам.

У Брюсселі вважають, що величезні інвестиції Китаю у виробництво, що супроводжуються високими субсидіями, про які повідомляє МВФ, являють собою "серйозну загрозу для промислової бази ЄС".

Представники Євросоюзу пояснили, що відповідні плани перебувають на ранній стадії, але будуть представлені на засіданні ЄК, присвяченому Китаю, 29 травня. Якщо члени виконавчої колегії погодяться, детальна пропозиція може отримати політичне схвалення лідерів країн ЄС на саміті Євросоюзу 18-19 червня.

Газета повідомляє також, що це стосуватиметься не лише Китаю, оскільки деякі види сировини або хімічних компонентів здебільшого надходять із небагатьох країн, наприклад, гелій – зі США і Катару, а кобальт – із Демократичної Республіки Конго та Індонезії.

16:33 17.05.2026
За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

Трамп застерігає Тайвань від спроб проголосити незалежність

За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

Трамп та Сі у Пекіні обговорювали питання війни РФ проти України

Трамп заявив про втрату терпіння щодо Ірану на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці – ЗМІ

Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

