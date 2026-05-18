ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

Євросоюз розробляє плани, які можуть зобов’язати європейські компанії закуповувати критично важливі компоненти у різних постачальників, щоб знизити залежність ЄС від Китаю, пише в понеділок The Financial Times.

"У багатьох галузях ми поступово стаємо залежними від експорту з Китаю (...). Залежність має свою ціну", – наводить FT слова високопосадовця з Європейської комісії.

Нові правила стосуватимуться підприємств у низці ключових секторів, таких як хімічна промисловість і промислове обладнання, які скаржилися на різке зростання дешевого китайського імпорту, посилається газета на представників ЄС, обізнаних із ситуацією.

Ці пропозиції, за їхньою інформацією, є відповіддю на експортні обмеження Пекіна щодо найважливіших технологій. Новий регламент ЄС встановить граничні значення, які, як очікується, становитимуть близько 30-40% для того, що можна закуповувати в одного постачальника. Решта компонентів мають купуватися щонайменше у трьох різних постачальників, усі – не з однієї країни.

Як пояснюють офіційні особи ЄС, член Єврокомісії (ЄК) з торгівлі Марош Шефчович хоче в такий спосіб вирішити проблему торговельного дефіциту ЄС у розмірі 1 млрд євро на день і захистити компанії від "перетворення торгівлі на зброю" Китаєм.

За даними FT, торік деякі європейські автомобільні виробничі лінії були паралізовані після того, як Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів та інших продуктів.

Шефчович планує запровадити низку каральних мит на китайську хімічну продукцію та обладнання, щоб зупинити їхнє різке зростання, яке завдало серйозного удару європейським виробникам.

У Брюсселі вважають, що величезні інвестиції Китаю у виробництво, що супроводжуються високими субсидіями, про які повідомляє МВФ, являють собою "серйозну загрозу для промислової бази ЄС".

Представники Євросоюзу пояснили, що відповідні плани перебувають на ранній стадії, але будуть представлені на засіданні ЄК, присвяченому Китаю, 29 травня. Якщо члени виконавчої колегії погодяться, детальна пропозиція може отримати політичне схвалення лідерів країн ЄС на саміті Євросоюзу 18-19 червня.

Газета повідомляє також, що це стосуватиметься не лише Китаю, оскільки деякі види сировини або хімічних компонентів здебільшого надходять із небагатьох країн, наприклад, гелій – зі США і Катару, а кобальт – із Демократичної Республіки Конго та Індонезії.