Інтерфакс-Україна
Економіка
16:07 18.05.2026

Євродепутатка Карлсбро відвідала "Інтерпайп" на фоні можливого запровадження ЄС більш жорсткого режиму імпорту сталі

3 хв читати
Євродепутатка Карлсбро відвідала "Інтерпайп" на фоні можливого запровадження ЄС більш жорсткого режиму імпорту сталі
Фото: https://interpipe.biz/

Заступниця голови комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Карін Карлсбро (Karin Karlsbro) ознайомилась з роботою електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп Сталь" (Interpipe Steel) на фоні можливого запровадження Євросоюзом нового, ще більш жорсткого режиму торгівлі сталлю з іншими країнами.

Згідно з інформацією, генеральний директор Української промислової компанії "Інтерпайп" Лука Занотті та GR-директорка Наталья Сидорук презентували гості повний цикл "зеленого" виробництва сталі.

При цьому підкреслюється, що візит шведської європарламентарки відбувався на фоні близького запровадження Євросоюзом нового, ще більш жорсткого режиму торгівлі сталлю з іншими країнами. Тобто вже з 1 липня цього року українські металурги можуть отримати такі обмеження на поставки своєї продукції до Європи, негативний ефект від яких буде співставним із втратою сталевих потужностей у 2022 році.

"Варто нагадати, що з тих пір українські металурги користуються безмитним режимом торгівлі, який став одним з ключових стовпів економічної допомоги ЄС у боротьбі із російською агресією. Проте після 1 липня неможливість реалізовувати металопродукцію зумовить скорочення виробництва на метзаводах, що створить негативний мультиплікативний ефект та завдасть удару по економіці України та населенню, в першу чергу, в прифронтових регіонах", – говориться в пресрелізі.

Також зазначається, що поряд із цим торгівельним викликом компанія вже втрачає клієнтів через помилку Єврокомісії, яка при запровадженні "вуглецевого" податку CBAM внесла її до списку "брудних" виробників.

"Під час візиту Карін Карлсбро побачила, що "Інтерпайп Сталь" вже максимально відповідає філософії Green Deal та найжорсткішим екологічним євровимогам, тому "Інтерпайп" був абсолютно штучно позбавлений тих переваг, які вдалося досягти за рахунок найбільшої приватної екологічної інвестиції в промисловість вартістю майже $1 млрд", – резюмується в інформації компанії.

Євродепутатка також зустрілася з CEO "Сентравісу" Юрієм Атанасовим для змістовної розмови про майбутнє промислової співпраці між ЄС та Україною. У центрі уваги був майбутній перегляд захисних заходів ЄС щодо сталі та його вплив на українські безшовні нержавіючі труби – нішевий високотехнологічний продукт, на який уже багато років покладаються європейські автомобільна, енергетична, воднева та хімічна галузі.

Саме цей продукт Centravis продовжує виробляти сьогодні в Нікополі – забезпечуючи виробництво, якість та виконання зобов’язань перед нашими європейськими партнерами протягом усієї війни.

"Наша позиція, яку ми відкрито обговорили з Карін Карлсбро: квоти, сформовані на основі середніх показників 2022-2024 років, фактично можуть перетворити наслідки воєнного часу на постійне обмеження для української промисловості. Довоєнний референтний період краще відображає реальні виробничі потужності, реальний попит ЄС та допомагає зберегти промислову зайнятість у Нікополі", – відзначається в пресрелізі "Сентравісу".

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

Теги: #сталь #інтерпайп #карін_карлсбро #європарламент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 14.05.2026
"Інтерпайп" погасив всі свої облігації-2026р на $300 млн, вчасно виплативши черговий купон

"Інтерпайп" погасив всі свої облігації-2026р на $300 млн, вчасно виплативши черговий купон

10:02 13.05.2026
У Європарламенті закликали Єврокомісію розглянути спецрежим CBAM для України, бо війна – це форс-мажор

У Європарламенті закликали Єврокомісію розглянути спецрежим CBAM для України, бо війна – це форс-мажор

14:56 07.05.2026
"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

13:58 06.05.2026
"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

"Інтерпайп" відновив виробництво трубної продукції на румунському заводі Interpipe Roman - СЕО

15:02 30.04.2026
Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

14:22 28.04.2026
Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

23:20 12.04.2026
Метсола про угорські вибори: місце Угорщини в серці Європи

Метсола про угорські вибори: місце Угорщини в серці Європи

11:46 10.04.2026
"Інтерпайп" долучився до будівництва ВЕС у Північному морі

"Інтерпайп" долучився до будівництва ВЕС у Північному морі

19:14 02.04.2026
"Інтерпайп" придбав у ArcelorMittal завод AMTP Roman у Румунїї

"Інтерпайп" придбав у ArcelorMittal завод AMTP Roman у Румунїї

15:56 27.03.2026
"Інтерпайп" робить ставку на масштабування, нішові та преміальні продукти, розвиваючи продажі в Європі

"Інтерпайп" робить ставку на масштабування, нішові та преміальні продукти, розвиваючи продажі в Європі

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2029, продовжує виконувати боргові зобов'язання

Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

Брак робочої сили півтора року безперервно лідирує серед проблем бізнесу в Україні – опитування

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА