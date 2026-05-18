Євродепутатка Карлсбро відвідала "Інтерпайп" на фоні можливого запровадження ЄС більш жорсткого режиму імпорту сталі

Фото: https://interpipe.biz/

Заступниця голови комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Карін Карлсбро (Karin Karlsbro) ознайомилась з роботою електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп Сталь" (Interpipe Steel) на фоні можливого запровадження Євросоюзом нового, ще більш жорсткого режиму торгівлі сталлю з іншими країнами.

Згідно з інформацією, генеральний директор Української промислової компанії "Інтерпайп" Лука Занотті та GR-директорка Наталья Сидорук презентували гості повний цикл "зеленого" виробництва сталі.

При цьому підкреслюється, що візит шведської європарламентарки відбувався на фоні близького запровадження Євросоюзом нового, ще більш жорсткого режиму торгівлі сталлю з іншими країнами. Тобто вже з 1 липня цього року українські металурги можуть отримати такі обмеження на поставки своєї продукції до Європи, негативний ефект від яких буде співставним із втратою сталевих потужностей у 2022 році.

"Варто нагадати, що з тих пір українські металурги користуються безмитним режимом торгівлі, який став одним з ключових стовпів економічної допомоги ЄС у боротьбі із російською агресією. Проте після 1 липня неможливість реалізовувати металопродукцію зумовить скорочення виробництва на метзаводах, що створить негативний мультиплікативний ефект та завдасть удару по економіці України та населенню, в першу чергу, в прифронтових регіонах", – говориться в пресрелізі.

Також зазначається, що поряд із цим торгівельним викликом компанія вже втрачає клієнтів через помилку Єврокомісії, яка при запровадженні "вуглецевого" податку CBAM внесла її до списку "брудних" виробників.

"Під час візиту Карін Карлсбро побачила, що "Інтерпайп Сталь" вже максимально відповідає філософії Green Deal та найжорсткішим екологічним євровимогам, тому "Інтерпайп" був абсолютно штучно позбавлений тих переваг, які вдалося досягти за рахунок найбільшої приватної екологічної інвестиції в промисловість вартістю майже $1 млрд", – резюмується в інформації компанії.

Євродепутатка також зустрілася з CEO "Сентравісу" Юрієм Атанасовим для змістовної розмови про майбутнє промислової співпраці між ЄС та Україною. У центрі уваги був майбутній перегляд захисних заходів ЄС щодо сталі та його вплив на українські безшовні нержавіючі труби – нішевий високотехнологічний продукт, на який уже багато років покладаються європейські автомобільна, енергетична, воднева та хімічна галузі.

Саме цей продукт Centravis продовжує виробляти сьогодні в Нікополі – забезпечуючи виробництво, якість та виконання зобов’язань перед нашими європейськими партнерами протягом усієї війни.

"Наша позиція, яку ми відкрито обговорили з Карін Карлсбро: квоти, сформовані на основі середніх показників 2022-2024 років, фактично можуть перетворити наслідки воєнного часу на постійне обмеження для української промисловості. Довоєнний референтний період краще відображає реальні виробничі потужності, реальний попит ЄС та допомагає зберегти промислову зайнятість у Нікополі", – відзначається в пресрелізі "Сентравісу".

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.