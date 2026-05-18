Інтерфакс-Україна
Економіка
15:43 18.05.2026

Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

2 хв читати
Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України закликало громадян використати кошти, накопичені на картках програми "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані станом на кінець цього дня залишки повернуться до державного бюджету.

Про це повідомляється на сайті міністерства у понеділок.

У відомстві уточнили, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також підлягають використанню до кінця червня. Водночас виплата компенсацій за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Сама програма продовжить працювати без змін, а нарахування та виплати за наступні періоди здійснюватимуться за звичним графіком після 20 числа кожного місяця.

Як повідомлялося, програму "Національний кешбек" було запущено у вересні 2024 року. З 1 березня 2026 року вона працює за оновленою диференційованою моделлю: 15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп), 5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку (солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи).

У міністерстві пояснили, що такий підхід дає змогу більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.

Крім того, з 20 березня до кінця травня 2026 року в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у цій програмі. До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС – від великих мереж до локальних станцій.

Накопичені кошти громадяни можуть спрямувати на оплату комунальних та поштових послуг, придбання продуктів харчування, медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок, а також на донати для благодійності та підтримку ЗСУ. Для участі в програмі необхідно відкрити спеціальну картку в банку-партнері, надати дозвіл на передачу інформації про транзакції та обрати її в застосунку "Дія".

Теги: #мінекономіки #національний_кешбек #червень

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 15.05.2026
Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

17:09 14.05.2026
"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

17:48 13.05.2026
Мінекономіки очікує запуск "промислового безвізу" у 2027р., готує оновлення механізму бронювання в червні

Мінекономіки очікує запуск "промислового безвізу" у 2027р., готує оновлення механізму бронювання в червні

13:43 13.05.2026
4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

17:52 12.05.2026
Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

13:30 12.05.2026
Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

17:47 11.05.2026
Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

13:40 11.05.2026
Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у країнах Африки

Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у країнах Африки

16:59 07.05.2026
Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

16:52 07.05.2026
В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2029, продовжує виконувати боргові зобов'язання

Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

Брак робочої сили півтора року безперервно лідирує серед проблем бізнесу в Україні – опитування

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА