Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України закликало громадян використати кошти, накопичені на картках програми "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані станом на кінець цього дня залишки повернуться до державного бюджету.

Про це повідомляється на сайті міністерства у понеділок.

У відомстві уточнили, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також підлягають використанню до кінця червня. Водночас виплата компенсацій за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Сама програма продовжить працювати без змін, а нарахування та виплати за наступні періоди здійснюватимуться за звичним графіком після 20 числа кожного місяця.

Як повідомлялося, програму "Національний кешбек" було запущено у вересні 2024 року. З 1 березня 2026 року вона працює за оновленою диференційованою моделлю: 15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп), 5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку (солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи).

У міністерстві пояснили, що такий підхід дає змогу більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.

Крім того, з 20 березня до кінця травня 2026 року в межах "Національного кешбеку" діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію 5-15% вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у цій програмі. До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС – від великих мереж до локальних станцій.

Накопичені кошти громадяни можуть спрямувати на оплату комунальних та поштових послуг, придбання продуктів харчування, медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок, а також на донати для благодійності та підтримку ЗСУ. Для участі в програмі необхідно відкрити спеціальну картку в банку-партнері, надати дозвіл на передачу інформації про транзакції та обрати її в застосунку "Дія".