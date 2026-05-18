15:32 18.05.2026

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2029, продовжує виконувати боргові зобов'язання

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатила черговий купон за єврооблігаціями-2029 і попри війну в Україні продовжує виконувати свої боргові зобов’язання, зокрема перед власниками євробондів.

"Можемо підтвердити сплату купону по облігаціям 2029", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник пресслужби групи "Метінвест" Андрій Бурлаков у відповідь на запит.

Черговий термін виплат купонів за євробондами-2029 – 17 травня.

"Дати виплати купону – 17 травня та 17 листопада (кожного року)", – констатується в інформації щодо облігацій-2029.

Ставка купону – 7,750% річних.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

