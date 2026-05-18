Інтерфакс-Україна
Економіка
15:09 18.05.2026

Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

2 хв читати
Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

Частка власних торгових марок (ВТМ) в мережі "Епік" становить 10% товарообороту, повідомила директорка напрямку "Дитячі товари" в мережі "Епіцентр" Олена Соловйова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Частка ВТМ в мережі Епік стабільно зростає і сьогодні становить близько 10% товарообігу. Водночас одну з найсильніших позицій займає бренд Bambinelli, на який припадає близько 30% усього асортименту наших ВТМ", - повідомила вона.

Загалом мережа розвиває чотири ВТМ: Bambinelli, Maxxprokids, Hello World та Pixie.

"Дитяча категорія – це завжди про особливу відповідальність, тож при роботі з ВТМ ми ретельно працюємо над контролем якості продукції: формуємо вимоги з урахуванням державних і міжнародних стандартів, відбираємо виробників, перевіряємо відповідність товарів заявленим параметрам і проводимо лабораторні випробування. Ця робота вже приносить свої плоди, адже довіра споживача до бренду Bambinelli та інших ВТМ зростає, що позитивно відображається на обсягу їх продажів", - зазначила Соловйова.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

Мережа "Епіцентр" вже багато років залишається одним із лідерів українського ритейлу, постійно розвиваючи нові формати та товарні напрями. Одним із них стали дитячі товари, які вперше з’явилися в асортименті компанії ще у 2011 році. Згодом, у відповідь на зростання попиту та потребу в спеціалізованому форматі, компанія запустила окремий ритейл-проєкт - магазини shop in shop під брендом ЕПІК. Сьогодні дитячі товари представлені фактично в усіх 72 торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія", а також у магазинах формату "біля дому", зокрема Епіцентр Express.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #соловйова #епік #епіцентр #інтервю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 18.05.2026
Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

Входимо до трійки найпопулярніших в країні ритейлерів дитячих товарів – директорка напрямку "Дитячі товари" мережі "Епіцентр" Олена Соловйова

14:39 18.05.2026
Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно

14:29 18.05.2026
Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

18:50 14.05.2026
Влітку у DREAM буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів – керівник проєктного офісу

Влітку у DREAM буде запроваджена щомісячна звітність про хід реалізації проєктів – керівник проєктного офісу

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

12:34 08.05.2026
Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

12:22 08.05.2026
Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

11:33 08.05.2026
Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

11:17 08.05.2026
Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

11:02 08.05.2026
Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

Євродепутатка Карлсбро відвідала "Інтерпайп" на фоні можливого запровадження ЄС більш жорсткого режиму імпорту сталі

Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня включно, інакше кошти з карток повернуться у держбюджет – Мінекономіки

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2029, продовжує виконувати боргові зобов'язання

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

Брак робочої сили півтора року безперервно лідирує серед проблем бізнесу в Україні – опитування

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Частка шведів, що курять щодня, за 12 років впала з 8,2% до рекордного мінімуму у 3,7% – CAN

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА