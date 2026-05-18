Частка власних торгових марок в мережі "Епік" дає 10% товарообороту

Частка власних торгових марок (ВТМ) в мережі "Епік" становить 10% товарообороту, повідомила директорка напрямку "Дитячі товари" в мережі "Епіцентр" Олена Соловйова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Частка ВТМ в мережі Епік стабільно зростає і сьогодні становить близько 10% товарообігу. Водночас одну з найсильніших позицій займає бренд Bambinelli, на який припадає близько 30% усього асортименту наших ВТМ", - повідомила вона.

Загалом мережа розвиває чотири ВТМ: Bambinelli, Maxxprokids, Hello World та Pixie.

"Дитяча категорія – це завжди про особливу відповідальність, тож при роботі з ВТМ ми ретельно працюємо над контролем якості продукції: формуємо вимоги з урахуванням державних і міжнародних стандартів, відбираємо виробників, перевіряємо відповідність товарів заявленим параметрам і проводимо лабораторні випробування. Ця робота вже приносить свої плоди, адже довіра споживача до бренду Bambinelli та інших ВТМ зростає, що позитивно відображається на обсягу їх продажів", - зазначила Соловйова.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

Мережа "Епіцентр" вже багато років залишається одним із лідерів українського ритейлу, постійно розвиваючи нові формати та товарні напрями. Одним із них стали дитячі товари, які вперше з’явилися в асортименті компанії ще у 2011 році. Згодом, у відповідь на зростання попиту та потребу в спеціалізованому форматі, компанія запустила окремий ритейл-проєкт - магазини shop in shop під брендом ЕПІК. Сьогодні дитячі товари представлені фактично в усіх 72 торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія", а також у магазинах формату "біля дому", зокрема Епіцентр Express.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).