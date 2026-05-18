Товарообіг дитячих товарів у мережі "Епіцентр" зростає на 10-15% щорічно, мережа входить у трійку найпопулярніших в Україні ритейлерів дитячих товарів, повідомила директорка напрямку "Дитячі товари" в мережі "Епіцентр" Олена Соловйова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"В останні роки ми зростаємо у межах 10-15% на рік, що є доволі непоганим результатом, враховуючи виїзд значної кількості українських дітей за кордон. Вважаю, що нам вдається зростати завдяки широті та якості асортименту по ключовим категоріям товарів, хорошим акційним пропозиціям та наявності ексклюзивної пропозиції власного імпорту та власних торгових марок, таких як Bambinelli, Maxxprokids, Hello World та Pixie", – повідомила вона.

Торік середній чек у мережі "Епік" зріс на 18%. Найменший приріст середнього чеку – у товарах для малюків (близько 10%), найбільший – в одязі та взутті (понад 20%).

"Звісно, значну роль у такому зростанні відіграють поступова девальвація національної валюти та інфляційні процеси. Проте як один з найбільших ритейлерів країни ми усвідомлюємо свою соціальну роль і завжди прагнемо, щоб наші покупці й надалі могли отримувати якісні товари за доступною вартістю та зберігати звичний рівень комфорту в щоденних покупках", – каже Соловйова.

За даними дослідження Української асоціації індустрії іграшок та аналітичної компанії Gradus Research, "Епіцентр" входить до трійки найпопулярніших в Україні ритейлерів дитячих товарів. У ході цього дослідження опитали споживачів з 15 міст України, у яких є діти до дев’яти років. І майже третина опитаних відповіла, що купує дитячі товари в "Епіцентрі".

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

Мережа "Епіцентр" вже багато років залишається одним із лідерів українського ритейлу, постійно розвиваючи нові формати та товарні напрями. Одним із них стали дитячі товари, які вперше з’явилися в асортименті компанії ще у 2011 році. Згодом, у відповідь на зростання попиту та потребу в спеціалізованому форматі, компанія запустила окремий ритейл-проєкт – магазини shop in shop під брендом ЕПІК. Сьогодні дитячі товари представлені фактично в усіх 72 торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія", а також у магазинах формату "біля дому", зокрема Епіцентр Express.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).