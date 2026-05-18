Інтерфакс-Україна
Економіка
14:29 18.05.2026

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" сягає 35-50% залежно від категорії, повідомила директорка напрямку "Дитячі товари" в мережі "Епіцентр" Олена Соловйова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На тлі зростання патріотичних настроїв зростає частка товарів українського виробництва. В напрямку дитячих товарів вона сягає 35-50% залежно від категорії. Ця тенденція особливо помітна у продажах дитячого національного одягу. Завдяки наявності широкого асортименту обсяг реалізації цієї категорії в мережі "Епік" за останні два роки зріс вдвічі", – повідомила Соловйова.

Вона зазначила, що у цілому у період повномасштабної війни фокус споживача змістився на базові потреби дитини та раціональність.

"Покупці стали уважніше ставитися до ціни та шукати баланс між якістю і вартістю. Тому фіксуємо зростання попиту на більш доступні товари, тоді як преміальний сегмент і великі чеки скорочуються", – констатувала вона.

Інша тенденція – потреба в емоційній компенсації. Іграшки дедалі частіше виконують не тільки розважальну функцію, а й допомагають дитині та родині впоратися зі стресом, створюють відчуття радості у буденному житті. Батьки шукають "корисніші" іграшки, які допомагають дитині розвиватися чи долати наслідки стресу, що особливо важливо у період повномасштабної війни.

Найактивнішим за останні роки сегментом споживачів (загальносвітовий тренд) є кідалти-дорослі люди (зазвичай 20-40+ років), які зберігають дитячі захоплення, цікавляться іграшками, анімацією, коміксами, відеоіграми або поп-культурою.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

Мережа "Епіцентр" вже багато років залишається одним із лідерів українського ритейлу, постійно розвиваючи нові формати та товарні напрями. Одним із них стали дитячі товари, які вперше з’явилися в асортименті компанії ще у 2011 році. Згодом, у відповідь на зростання попиту та потребу в спеціалізованому форматі, компанія запустила окремий ритейл-проєкт – магазини shop in shop під брендом ЕПІК. Сьогодні дитячі товари представлені фактично в усіх 72 торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія", а також у магазинах формату "біля дому", зокрема Епіцентр Express.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

