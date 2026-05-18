Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" досягає 35-50%

Частка дитячих товарів українського виробництва в асортименті мережі "Епіцентр" сягає 35-50% залежно від категорії, повідомила директорка напрямку "Дитячі товари" в мережі "Епіцентр" Олена Соловйова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На тлі зростання патріотичних настроїв зростає частка товарів українського виробництва. В напрямку дитячих товарів вона сягає 35-50% залежно від категорії. Ця тенденція особливо помітна у продажах дитячого національного одягу. Завдяки наявності широкого асортименту обсяг реалізації цієї категорії в мережі "Епік" за останні два роки зріс вдвічі", – повідомила Соловйова.

Вона зазначила, що у цілому у період повномасштабної війни фокус споживача змістився на базові потреби дитини та раціональність.

"Покупці стали уважніше ставитися до ціни та шукати баланс між якістю і вартістю. Тому фіксуємо зростання попиту на більш доступні товари, тоді як преміальний сегмент і великі чеки скорочуються", – констатувала вона.

Інша тенденція – потреба в емоційній компенсації. Іграшки дедалі частіше виконують не тільки розважальну функцію, а й допомагають дитині та родині впоратися зі стресом, створюють відчуття радості у буденному житті. Батьки шукають "корисніші" іграшки, які допомагають дитині розвиватися чи долати наслідки стресу, що особливо важливо у період повномасштабної війни.

Найактивнішим за останні роки сегментом споживачів (загальносвітовий тренд) є кідалти-дорослі люди (зазвичай 20-40+ років), які зберігають дитячі захоплення, цікавляться іграшками, анімацією, коміксами, відеоіграми або поп-культурою.

Мережа "Епіцентр" вже багато років залишається одним із лідерів українського ритейлу, постійно розвиваючи нові формати та товарні напрями. Одним із них стали дитячі товари, які вперше з’явилися в асортименті компанії ще у 2011 році. Згодом, у відповідь на зростання попиту та потребу в спеціалізованому форматі, компанія запустила окремий ритейл-проєкт – магазини shop in shop під брендом ЕПІК. Сьогодні дитячі товари представлені фактично в усіх 72 торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія", а також у магазинах формату "біля дому", зокрема Епіцентр Express.

