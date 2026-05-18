14:23 18.05.2026

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Вища рада національної безпеки Ірану в понеділок оголосила про рішення заснувати спеціальний орган, що займатиметься питаннями, пов’язаними з Ормузькою протокою, повідомляють близькосхідні ЗМІ.

Згідно з інформацією ради, створюється Управління у справах Перської затоки, воно надаватиме "в реальному часі оновлену інформацію про операції в Ормузькій протоці".

Детальнішої інформації про діяльність цього органу наразі не повідомляють.

При цьому раніше в травні голова комісії парламенту Ірану із зовнішньої політики і національної безпеки Ебрахім Азізі заявляв, що іранська влада скоро ознайомить громадськість із розробленою системою регулювання вантажоперевезень в Ормузькій протоці та збору мит із суден.

За його словами, з цієї схеми отримають вигоду лише комерційні судна і сторони, які співпрацюють з Іраном. Він додав, що збір мит йтиме на забезпечення спеціалізованих послуг у рамках механізму.

Раніше під час візиту американського президента США Дональда Трампа до КНР держсекретар США Марко Рубіо заявив NBC, що влада Китаю, як і Вашингтон, не вітає започатковану Іраном практику справляння мита з суден, які прямують Ормузькою протокою.

Країни регіону також висловлювали невдоволення з приводу мит.

