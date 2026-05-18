Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Індія купувала і купуватиме нафту із РФ незалежно від того, чи дозволить такі операції Вашингтон, заявила в понеділок представниця Міністерства нафти і природного газу Індії Суджата Шарма.

"Що стосується американського дозволу щодо нафти РФ, я б хотіла наголосити, що ми купували нафту з РФ і раніше, до цього дозволу. Також ми купували нафту під час дії дозволу і продовжуємо це робити зараз", – заявила Шарма журналістам.

За її словами, купуючи російську нафту, Індія керується лише комерційними інтересами. Наявність або відсутність дозволу США на такі операції не впливає на позицію індійської влади.

На початку березня голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що відомство дозволило тимчасово, протягом 30 днів, закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу закінчився.