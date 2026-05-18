Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 18.05.2026

Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

1 хв читати
Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Індія купувала і купуватиме нафту із РФ незалежно від того, чи дозволить такі операції Вашингтон, заявила в понеділок представниця Міністерства нафти і природного газу Індії Суджата Шарма.

"Що стосується американського дозволу щодо нафти РФ, я б хотіла наголосити, що ми купували нафту з РФ і раніше, до цього дозволу. Також ми купували нафту під час дії дозволу і продовжуємо це робити зараз", – заявила Шарма журналістам.

За її словами, купуючи російську нафту, Індія керується лише комерційними інтересами. Наявність або відсутність дозволу США на такі операції не впливає на позицію індійської влади.

На початку березня голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що відомство дозволило тимчасово, протягом 30 днів, закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу закінчився.

Теги: #нафта #індія #росія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:24 18.05.2026
Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

10:41 17.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

05:12 17.05.2026
Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

16:35 16.05.2026
КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

16:20 16.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

Виконавчий директор "Євробачення" Грін заявляє, що Росія "теоретично" може повернутися на конкурс, – ЗМІ

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

02:49 16.05.2026
Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа та відвідає США восени – ЗМІ

17:01 12.05.2026
Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

09:16 12.05.2026
США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

Брак робочої сили півтора року безперервно лідирує серед проблем бізнесу в Україні – опитування

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Частка шведів, що курять щодня, за 12 років впала з 8,2% до рекордного мінімуму у 3,7% – CAN

Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

НУР спільно з урядом Німеччини та KfW планують у 2026р. запустити грантове фінансування енергопроєктів бізнесу – перший заступник

Обсяг імпорту в Україну легкових авто за 4 міс.-2026 скоротився на 14%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА