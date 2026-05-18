13:48 18.05.2026

Кабмін розподілив 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях старшої профільної школи

Фото: КМДА

Кабінет міністрів розподілив 1,2 млрд грн на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи в рамках "Нової української школи" (НУШ), повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримають до 10 млн гривень на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Ще по 2 млн гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

Також, за її словами, уряд актуалізує розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи (5-9 класи), зокрема, субвенцію спрямують туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року. 

Крім того, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи.

Серед іншого, уряд оновив розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету "Захист України".

В свою чергу, міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що сучасні навчальні середовища змінюють сам підхід до навчання.

"Учень може провести експеримент, перевірити гіпотезу і побачити результат, а вчитель – працювати з інструментами, які дають змогу пояснювати складні речі через практику. Це посилює розуміння предметів і формує інтерес до природничих та технічних напрямів", – написав він в мережі Facebook.

За його словами, кошти будуть направляти за такими напрямами: пілотні ліцеї отримають по 10 млн грн на STEM-лабораторії та кабінети фізики, хімії, біології та математики – з обладнанням для дослідів і практичних занять; ліцеї з дистанційним навчанням – по 2 млн грн на комп’ютерну техніку і програмне забезпечення задля ефективного онлайн-навчання.

"Як наслідок – більше учнів отримають доступ до сучасних лабораторій і навчання через практику. Це посилюватиме інтерес та знання у природничих і технічних сферах – саме там, де країна вже сьогодні відчуває нестачу фахівців. Йдеться про інженерів, технологів, спеціалістів у сфері енергетики, виробництва, транспорту та оборони – людей, які забезпечують відновлення інфраструктури, розвиток економіки і стійкість держави", – вважає міністр.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого 150 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

На кінець березня у Міносвіти повідомляли, що майже 90% громад в Україні вже сформували мережі академічних ліцеїв, або перебувають на фінальній стадії їх формування.

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтримує реформу НУШ і заявляє, що її відтермінування матиме негативні наслідки для держави.

