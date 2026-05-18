12:39 18.05.2026

Брак робочої сили півтора року безперервно лідирує серед проблем бізнесу в Україні – опитування

Бізнес з листопада 2024 року стабільно вказує на брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників головною перешкодою (68% у квітні 2026 року) для підприємництва під час війни, свідчать результати 48-го New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з попередніми, у жовтні 2024 року, опитуваннями, брак кадрів (57% опитаних вказали на проблему) поступився першим місцем проблемі "небезпечно працювати" (62% респондентів), проте до того, у вересні того ж року цей показник теж був на першому місці.

В опитуванні, проведеному у квітні-2026, у топ-5 перешкод також увійшли зростання цін на сировину/матеріали/товари (рекордні за понад рік 56% респондентів вказали на проблему у квітні, 45% – у березні-2026), "небезпечно працювати" – на третьому місці (46% у квітні та 42% у березні), зменшення попиту на продукцію/послуги – четверте місце (26% у квітні та 25% у березні).

Серед інших перешкод, що заважають бізнесу: перебої з електро-, водо-, тепло- постачанням (21% у квітні та 30% у березні), розрив ланцюгів постачання (16% у квітні проти березневих 15%), брак обігових коштів (13% проти 10%).

Значно менші перешкоди у відсотковому співвідношенні – пошкодження майна або товару внаслідок бойових дій (6% у квітні проти 5% у березні), блокування податкових накладних (5% у квітні проти 4% у березні), корупція (4%), неправомірні вимоги або тиск з боку контролюючих/правоохоронних органів (4% проти 3% у березні), нестача палива (2%).

Незначно зріс показник перешкоди держрегулювання курсу валют – 4% у квітні проти 2% у березні.

Щодо зайнятості, то суттєво скоротилася кількість підприємств, що планують зростання зайнятості у 3-місячній перспективі – із 16,6% у березні до 2,5% у квітні. Компаній, які планують звільнити людей, навпаки стало більше – з 3,9% до 6%. Проте у вимушені відпустки працівників майже не відправлятимуть – ці плани є у 4,1% компаній, що втричі менше, ніж у березні (12,5%).

Як повідомлялося, індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні за підсумками квітня 2026 року впав до позначки -0,11, що є найнижчим значенням із березня-2023, а однією з ключових проблем стало різке скорочення портфеля нових замовлень, який впав до чергового мінімуму – 2,9 місяця порівняно з 3,8 місяця у березні.

