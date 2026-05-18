12:02 18.05.2026

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Ощадбанк надав ТОВ "Електрика Юкрейн" EUR23,6 млн довгострокового проєктного фінансування на будівництво системи накопичення енергії (BESS) потужністю 50 МВт та ємністю 131,2 МВт*год, повідомив банк.

Як зазначається в його релізі у понеділок, ключовою особливістю угоди є залучення міжнародного страхового покриття за участю синдикатів Lloyd’s.

"Цей проєкт для Ощадбанку є першим досвідом структурування енергетичного фінансування із залученням міжнародного страхового покриття, зокрема, за участю синдикатів Lloyd’s. Те, що міжнародні страхові компанії готові брати участь у реалізації енергопроєктів в Україні в умовах війни, створює потенціал для значного розширення обсягів розбудови енергосектору та реалізації складних інфраструктурних проєктів", – прокоментував директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков.

Він звернув увагу на те, що протягом повномасштабної війни в сегменті корпоративного бізнесу банк уклав угоди вже більш ніж на 7,4 млрд грн з метою фінансування енергетики, і залишається лідером на цьому напрямку.

"Ми щиро вдячні Ощадбанку за довіру, професіоналізм і готовність підтримувати енергетичний сектор України навіть у найскладніші часи. Системи накопичення енергії – не просто інфраструктурний актив, а фундамент енергобезпеки України та основа енергосистеми майбутнього", – зазначив директор ТОВ "Електрика Юкрейн" Максим Пишний.

За його словами, компанія планує реалізувати ще низку проєктів в енергоінфраструктурі України, у чому сподівається на подальшу співпрацю з Ощадбанком.

Пишний також вказав, що реалізація таких проєктів стала можлива, в тому числі, завдяки створенню урядом України регуляторного підґрунтя, зокрема, прийняттю постанови №1320 (від 7 грудня 2023 року, про питання будівництва/реконструкції об’єктів енерго- та газової інфраструктури – ЕР).

Щодо самого прокредитованого проєкту BESS, то за інформацією банку, фінансування покриває приблизно 70% його вартості та спрямоване на підвищення гнучкості й стійкості української енергетичної системи в умовах обмеженої генерації та високих навантажень, спричинених наслідками війни.

Уточнюється, що проєкт реалізується на основі довгострокового контракту з НЕК "Укренерго" та передбачає надання послуг автоматичного резерву відновлення частоти – одного з головних механізмів балансування енергосистеми.

Ощад також додав, що за його підтримки вже створено майже 600 МВт нових енергетичних потужностей – понад 38% загального обсягу нових об’єктів, профінансованих банківською системою України.

