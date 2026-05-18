10:59 18.05.2026

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $65,9 млн, або на 8,4%, – до $717,7 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилось до $81,5 млн з $103,6 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно становило $325,8 млн.

На готівковому ринку негативне сальдо зменшилося: з суботи по четвер воно становило $9,5 млн проти $13,2 млн на позаминулому тижні, а продаж безготівкової валюти всі ці дні перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень із позначки 43,8550 грн/$1, на кінець тижня послабився до 43,9569 грн/$1.

Така сама динаміка спостерігалася і на готівковому ринку, курс гривні упродовж минулого тижня послабився: курс купівлі на 8 коп. – до 43,64 грн/$1, продажу – на 10 коп., до 44,02 грн/$1.

00:03 16.05.2026
Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

19:25 15.05.2026
Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

11:34 14.05.2026
Пом'якшення валютних обмежень стосується нерезидентів, які надають послуги українським компаніям, зокрема в оборонній сфері, – Пишний

13:50 12.05.2026
Рада викликала голову НБУ Пишного на засідання 13 травня для обговорення зарплат наглядрад

11:31 11.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

20:44 08.05.2026
Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

12:32 04.05.2026
Валютні інтервенції НБУ в квітні зменшилися на 24,8%, гривня подешевшала до долара на 0,4%

10:55 20.04.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

10:57 30.03.2026
Обсяг валютних інтервенцій НБУ минулого тижня зменшився на 5,6% вперше з початку березня

15:32 23.03.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 29,6%

