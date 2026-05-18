Частка шведів, що курять щодня, за 12 років впала з 8,2% до рекордного мінімуму у 3,7% – CAN

Швеції вдалося у 2025 році зменшити частку курців, які палять щодня, до історичного мінімуму у 3,7% – це нижче визначеного ВООЗ міжнародного порогу у 5% для визнання країни вільною від тютюнового диму та значно нижче середнього рівня по ЄС біля 24%, вказаного у Eurobarometer.

Згідно зі звітом Шведської ради з інформації про алкоголь та інші наркотики (CAN) за 2025 рік, у 2013 році частка таких регулярних курців складала 8,6%, у 2017 – 6,1%, у 2021 році – 6,1%, таке падіння підтверджується як опитуваннями, так і статистикою продажу.

"Щоденне паління (3,7%) було приблизно так само поширеним, як і епізодичне (3,4%). Серед усіх респондентів 30% зазначили, що раніше курили, але кинули, а 63% – що ніколи не курили. Щодо гендерних відмінностей, куріння було дещо поширенішим серед чоловіків (8%), ніж серед жінок (6%), що пояснюється тим, що більше чоловіків курили епізодично (4,1% проти 2,7% – ІФ-У)", – йдеться у звіті на сайті CAN.

Консультант Патрік Хільдінгсон (Patrik Hildingsson), автор книги "Король снюсу", який має великий досвід роботи у шведській тютюновій індустрії, зазначив українським журналістам, що така відмінність від європейських показників пов’язана із історичною (з 1822 року) поширеністю снюсу у Швеції та появою у 2014 році нікотинових паучів (безтютюнові нікотиновмісні подушечки), які дозволили суттєво зменшити паління серед жінок (за даними CAN, частка регулярних курців-жінок впала з 2012 року з 9,1% до 3,8%, тоді як чоловіків – з 8% до 3,5%). На його думку, серед етнічних шведів рівень паління ще нижчий, але в країні близько 20% населення мігранти, багато з яких приїхали з країн, де багато курять.

"Нові нікотинові вироби, такі як паучі та вейпи, почали займати дедалі більшу частку у вживанні, насамперед серед молоді. Відбулися також зміни у тютюновій політиці Швеції, де метою вже не є зменшення самого вживання, а зменшення медичних та соціальних збитків, які спричиняють тютюн та нікотин. Тому більший акцент робиться на тому, що різні тютюнові та нікотинові вироби завдають різного ступеня шкоди і тому повинні регулюватися по-різному", – пояснили такі результати автори звіту CAN.

Згідно із документом, частка дорослого населення Швеції, які вживали снюс або паучі, з 2013 по 2025 рік зросла з 13% до 18%, більшість з них – щодня (15%). Чоловіки (25%) вживали снюс та паучі більше, ніж жінки (10%), і він був більш поширеним серед молоді: 29% у віковій групі 18-29 років. З усіх респондентів 11% заявили, що вживали снюс у минулому, але припинили.

У звіті 2025 року вперше була дана розбивка на тих, хто споживає снюс та паучі: перших виявилося 50%, других – 44%, а ще 6% вживали їх приблизно в рівній мірі. Але серед жінок споживачів паучів 74%, тоді як у чоловіків переважає снюс – 62%. Паучі також більш популярні серед молоді 18-29 років – 67%.

Експерт з бізнес-політики Шведської федерації харчових продуктів, генеральний секретар Асоціації шведських виробників снюсу Патрік Стрьомер (Patrik Strömer) зазначив, що снюс та паучі у Швеції додатково проходять ще й контроль, як харчові продукти, що вимагає від виробників, яких зараз шість у країні, вкладатися у якість та контроль.

За його словами, завдяки податковій політиці вартість упаковки паучів складає біля EUR4, снюсу – біля EUR5, тоді як пачки сигарет – EUR7-8, що нижче, аніж в Європі. Він уточнив, що податок на паучі складає близько EUR20 за кг, а на снюс – близько EUR40 за кг, тоді як в Україні цей податок складає EUR77 за кг.

Глава Національної асоціації снюсу Самуель Лундель (Samuel Lundell) очікує, що податок на паучі буде зростати, але його організація боротиметься проти занадто сильного підвищення, яке пропонує Євросоюз – приблизно у чотири рази. За його словами, політичні партії мають брати до уваги думку тих, хто користується цими продуктами.

Консультант Хільдінгсон нагадав, що свого часу Швеції вдалося відстояти своє право на споживання снюсу: цей пункт окремо включений у договір про вступ до ЄС, до якого країна приєдналася у 1995 році, хоча в усіх інших країнах ЄС його продаж заборонений з 1992 року. На думку експерти, тепер Швеція має серйозний аргумент, бо після більш ніж 30-річного "експерименту" рівень захворювань на рак у країні у 2,4 рази менший за середній по Європі.

В звіті CAN нагадується, що нікотин у снюсу та паучах у короткостроковій перспективі, серед іншого, може підвищити артеріальний тиск і погіршити функції судин. Зазначається, що залежність від сигарет регулярних курців за шкалою від 5 до 25 пунктів складає 15,4 пункти, тоді як для снюсу цей показник складає 17,4 пунктів, для паучів – 14,6 пунктів.

Глава асоціації снюсу Лундель також вказав, що наразі у Швеції надзвичайно малий нелегальний ринок снюсу та паучів. Він наголосив, що хоча незаконний ринок й малий, в асоціації його вважають великою проблемою, бо ці продукти можуть бути надзвичайно небезпечні. Наприклад, є нелегальні продукти з Росії, де в одному пакетику 150 мг нікотину, тоді як Асоціація шведських виробників снюсу рекомендує максимум у 20 мг, тож один 17-річний хлопець навіть потрапив у лікарню.

Щодо вейпінгу, то згідно зі звітом CAN у 2025 році у Швеції його щоденне вживання було рідкісним – всього 0,6%, ще 2,1% склали спорадичні користувачі, тоді як у 2017 році, коли вейпи вперше були включені у дослідження, загальний показник складав 1,6%. Серед усіх респондентів 3,9% зазначили, що раніше користувалися вейп, але припинили, тоді як 93% зазначили, що ніколи цього не робили. Лише 6% споживають вейпи без нікотину, а 70% – лише з нікотином (проти 53% у 2017 році).

Автори звіту звертають увагу на гендерні відмінності: жінки трохи більш активні споживачі цього продукту (3,1% проти 1,3% у 2017 році), ніж чоловіки (2,3% проти 1,8%). Найпоширенішими вейпи є у наймолодшій віковій групі 18-29 років – 6,5% порівняно із 3% у 2017 році, тоді як у найстаршій віковій групі 65-84 років їх частка найменша та стабільна – 0,4%.

Крім того, зазначається, що згідно зі статистикою продажів, вони зросли на 640% протягом 2021-2024 років, і це сталося одночасно зі значним збільшенням пропозиції так званих одноразових вейпів –тип електронної сигарети, яка попередньо зібрана, непомітна та проста у використанні, і доступна в різних смаках, що, ймовірно, приваблює молоду цільову групу. За даними Агентства громадського здоров’я, наразі у Швеції існує понад 10 тис. різних видів вейпів або смаків на вибір, порівняно з майже 300 видами сигарет.

У підсумку у звіті CAN наголошується, що зниження рівня куріння відбувалося паралельно з широкою та довгостроковою роботою Швеції з профілактики вживання тютюну, яка включала введення попереджувальних текстів, обмеження на маркетинг, створення середовищ, вільних від куріння, та низку значних підвищень податків на сигарети.

"Ще однією актуальною дискусією є те, чи могло куріння сигарет зменшитися завдяки його заміні іншими новими нікотиновими продуктами. Наприклад, в останні роки куріння найбільше скоротилося серед молодих людей, тоді як снюс та вейпінг найбільше зросли у тій самій групі. Однак важливо пам’ятати, що куріння скорочувалося протягом тривалого часу, задовго до того, як нові нікотинові продукти стали поширеними", – сказано у документі.