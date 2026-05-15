Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%
Аграрії України станом на 12 травня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 3,78 млн га, що становить 63% від прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.
Згідно з оперативною статистикою, темпи польових робіт за останній тиждень зросли на 31,9%: засіяно 1,2 млн га проти 0,91 млн га тижнем раніше, що довело загальну площу посівної до 63% від прогнозної.
Попри прискорення, загальні показники відстають від минулорічного графіку, оскільки станом на 16 травня 2025 року в Україні було засіяно 4,95 млн га, або 87% від прогнозних.
У Мінекономіки уточнили, що наразі пшеницею засіяно 179,1 тис. га (біля 96% від плану), вівсом – 136,5 тис. га (99%), горохом – 256,2 тис. га (93%) та ячменем – 704,2 тис. га (93%).
Сівба кукурудзи залишається найбільш динамічною: за тиждень площі під цією культурою зросли на 78,3%, або на 1,05 млн га – до 2,40 млн га, або 54% від прогнозу.
Показники по гречці становлять 7,6 тис. га (13%), по просу – 11,1 тис. га (28%). Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 87,80 тис. га.
Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 3,67 млн га (51% від плану), тоді як тиждень тому посіви склали 2,07 млн тонн.
Зокрема, соняшником вже засаджено 2,60 млн га (52% від прогнозу), соєю – 883,4 тис. га (42%), цукровими буряками – 187,2 тис. га (95%). Для порівняння: минулого року на аналогічну дату соняшником було засіяно 3,92 млн га, соєю – 1,73 млн га, а цукровими буряками – 0,22 млн га.
За прогнозом відомства, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6,00 млн га, технічних культур – 7,24 млн га.
Стан посівної, тис. га
|Культура
|12.05.2026
|16.05.2025
|Зміна, %
|кукурудза
|2401,5
|3499,9
|-31,4
|ячмінь
|704,2
|743,1
|-5,2
|горох
|256,2
|210,9
|21,5
|пшениця
|179,1
|215,2
|-16,8
|овес
|136,5
|158,3
|-13,8
|просо
|11,1
|25,2
|-56,0
|гречка
|7,6
|21,7
|-65,0
|інші зернові
|87,8
|79,6
|10,3
|Всього зернових
|3784,0
|4953,9
|-23,6
|соняшник
|2595,8
|3919,3
|-33,8
|соя
|883,4
|1732,2
|-49,0
|цукрові буряки
|187,2
|217,1
|-13,8
|Всього технічних
|3666,4
|5868,6
|-37,5
Дані: Мінекономіки
Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/7d913a02-4e62-4186-a31e-10afa1dd028f?lang=uk-UA&title=VesnianaPosivna-ZasiianoPonad60-PrognozovanikhPloschYarikhZernovikhTaZernobobovikhKultur
https://minagro.gov.ua/news/ahrarii-zasiialy-vzhe-87-iarykh-zernovykh-ta-zernobobovykh-kultur-vid-prohnozovanykh-ploshch