Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

Аграрії України станом на 12 травня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 3,78 млн га, що становить 63% від прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з оперативною статистикою, темпи польових робіт за останній тиждень зросли на 31,9%: засіяно 1,2 млн га проти 0,91 млн га тижнем раніше, що довело загальну площу посівної до 63% від прогнозної.

Попри прискорення, загальні показники відстають від минулорічного графіку, оскільки станом на 16 травня 2025 року в Україні було засіяно 4,95 млн га, або 87% від прогнозних.

У Мінекономіки уточнили, що наразі пшеницею засіяно 179,1 тис. га (біля 96% від плану), вівсом – 136,5 тис. га (99%), горохом – 256,2 тис. га (93%) та ячменем – 704,2 тис. га (93%).

Сівба кукурудзи залишається найбільш динамічною: за тиждень площі під цією культурою зросли на 78,3%, або на 1,05 млн га – до 2,40 млн га, або 54% від прогнозу.

Показники по гречці становлять 7,6 тис. га (13%), по просу – 11,1 тис. га (28%). Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 87,80 тис. га.

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 3,67 млн га (51% від плану), тоді як тиждень тому посіви склали 2,07 млн тонн.

Зокрема, соняшником вже засаджено 2,60 млн га (52% від прогнозу), соєю – 883,4 тис. га (42%), цукровими буряками – 187,2 тис. га (95%). Для порівняння: минулого року на аналогічну дату соняшником було засіяно 3,92 млн га, соєю – 1,73 млн га, а цукровими буряками – 0,22 млн га.

За прогнозом відомства, загальна площа посівів ярих зернових і зернобобових у 2026 році складе 6,00 млн га, технічних культур – 7,24 млн га.

Стан посівної, тис. га

Культура 12.05.2026 16.05.2025 Зміна, % кукурудза 2401,5 3499,9 -31,4 ячмінь 704,2 743,1 -5,2 горох 256,2 210,9 21,5 пшениця 179,1 215,2 -16,8 овес 136,5 158,3 -13,8 просо 11,1 25,2 -56,0 гречка 7,6 21,7 -65,0 інші зернові 87,8 79,6 10,3 Всього зернових 3784,0 4953,9 -23,6 соняшник 2595,8 3919,3 -33,8 соя 883,4 1732,2 -49,0 цукрові буряки 187,2 217,1 -13,8 Всього технічних 3666,4 5868,6 -37,5

Дані: Мінекономіки

