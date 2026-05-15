Інтерфакс-Україна
Економіка
18:29 15.05.2026

Обсяг імпорту в Україну легкових авто за 4 міс.-2026 скоротився на 14%

Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у грошовому вимірі у січні-квітні 2026 року становив $1,310 млрд, що на 14,2% менше за показник аналогічного періоду 2025 року ($1,528 млрд).

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, зокрема, у квітні імпорт легкових авто скоротився на 9% порівняно з квітнем минулого року, а порівняно з березнем-2026 незначно зріс – до $360,2 млн.

До трійки найбільших постачальників легкових авто в Україну за чотири місяці увійшли США, Німеччина та Японія, тоді як за попередній рік це були ці самі країни, але найбільшим експортером була Німеччина, далі йшли США та Японія. Зокрема, у січні-квітні поставки авто зі США незначно (на 1%) скоротились – до $243,3 млн, з Німеччини зменшились на 30,7%– до $209,5 млн, тоді як з Японії зросли на чверть – до $189,8 млн.

З інших країн весь імпорт легкових авто за цей період становив $667,6 млн проти $830,8 млн торік.

Водночас за чотири місяці року Україна експортувала такі транспортні засоби тільки на $0,9 млн, тоді як торік сумарно на $2,5 млн були поставки до ОАЕ, Чехії та Словаччини.

Як повідомлялося, 2025 року в Україну було ввезено легкових авто майже на $6,15 млрд, що на 40,2% більше за показник 2024 року. До трійки найбільших експортерів входили США, Німеччина і Китай. Експортовано було авто на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).

Суттєвий приріст імпорту в Україну легкових авто в останні місяці 2025 року був зумовлений інформацією про скасування з 1 січня 2026 року пільг з ПДВ на ввезення електромобілів, тоді як з початку поточного року їх імпорт значно скоротився. Натомість з березня почалось повільне, але поступове відновлення ринку легкових авто, зокрема і електромобілів.

