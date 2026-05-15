Інтерфакс-Україна
Економіка
18:06 15.05.2026

Winner має намір придбати приміщення в іноваційному парку UNIT.City

Фото: https://expolight.net

Група компаній Winner, один з лідерів автомобільного ринку України, має намір придбати приміщення в іноваційному парку UNIT.City (Київ).

Дозвіл ТОВ з іноземними інвестиціями "Віннер груп Україна" на набуття контролю над ТОВ "Ре Сітілук" українського підприємця, засновника UNIT.City Василя Хмельницького надав Антимонопольний комітет України 14 травня, повідомляється на сайті АМКУ.

"Йдеться про продаж одного з поверхів корпусу В14 в нашому інноваційному парку. Так в умовах повномасштабної війни ми оптимізуємо заборгованість по чисельних кредитах банків. Радію новим потужним резидентам UNIT.City, але деталі угоди під NDA", – прокоментував ситуацію Хмельницький агентству "Інтерфакс-Україна".

Компанія "Віннер Імпортс Україна", яка працює в Україні понад 30 років, – офіційний імпортер в країні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG і Porsche, ексклюзивний представник Bentley.

Група Winner, крім автомобільної дистрибуції та роздрібної торгівлі, веде лізингову діяльність, а також будує та обслуговує комерційну нерухомість.

За даними YouControl, у 2025 році ТОВ "Віннер груп Україна" отримало 87,6 млн грн чистого прибутку (2024-го – 33,9 млн грн).

Іноваційний парк UNIT.City, створений в Києві на території колишнього мотозаводу, об’єднує стартапи, ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори для розвитку інноваційної екосистеми.

