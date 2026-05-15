МОЗ планує до кінця 2026р. забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах – Ляшко

Обладнання для сонячної генерації встановленоу 251 медичному закладі, Міністерство охорони здоров’я планує до кінця 2026 року забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"251 медичний заклад спроможної мережі вже забезпечений об’єктами сонячної генерації. До кінця 2026 році у співпраці з Міністерством енергетики, у співпраці з ЮНІСЕФ, у співпраці з Червоним Христом ми забезпечимо сонячну генерацію ще у 378 закладах охорони здоров’я", – сказав він, виступаючи у парламенті на годині запитань до уряду у п’ятницю.