Інтерфакс-Україна
Економіка
15:42 15.05.2026

МОЗ планує до кінця 2026р. забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах – Ляшко

1 хв читати
МОЗ планує до кінця 2026р. забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах – Ляшко

Обладнання для сонячної генерації встановленоу 251 медичному закладі, Міністерство охорони здоров’я планує до кінця 2026 року забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"251 медичний заклад спроможної мережі вже забезпечений об’єктами сонячної генерації. До кінця 2026 році у співпраці з Міністерством енергетики, у співпраці з ЮНІСЕФ, у співпраці з Червоним Христом ми забезпечимо сонячну генерацію ще у 378 закладах охорони здоров’я", – сказав він, виступаючи у парламенті на годині запитань до уряду у п’ятницю.

Теги: #моз #лікарні #сонячні_панелі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 12.05.2026
Медзаклади Харківської області в 2026р отримають 1,147 млрд грн на реалізацію 9 публічних інвестпроєктів

Медзаклади Харківської області в 2026р отримають 1,147 млрд грн на реалізацію 9 публічних інвестпроєктів

18:07 12.05.2026
В МВС та МОЗ обговорили проблеми ідентифікації тіл загиблих, повернутих в межах репатріаційних заходів

В МВС та МОЗ обговорили проблеми ідентифікації тіл загиблих, повернутих в межах репатріаційних заходів

15:04 11.05.2026
У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

У лікарнях Запорізької області перебуває 55 постраждали внаслідок ворожих атак, 9 з них у важкому стані – обладміністрація

13:47 01.05.2026
З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

З початку 2026р введені СЕС потужністю 590 кВт в семи лікарнях в рамках проєкту "Промінь надії"

12:50 19.04.2026
У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

23:12 25.03.2026
Ляшко задекларував 2,3 млн грн доходів за 2025р

Ляшко задекларував 2,3 млн грн доходів за 2025р

16:38 16.03.2026
В Україні набули чинності нові правила відпуску "налбуфіну", виписані раніше електронні рецепти втратили чинність - МОЗ

В Україні набули чинності нові правила відпуску "налбуфіну", виписані раніше електронні рецепти втратили чинність - МОЗ

12:07 13.03.2026
Видатки на протезування методом остеоінтеграції буде враховувано в бюджеті після отримання позитивних висновків експертів – Ляшко

Видатки на протезування методом остеоінтеграції буде враховувано в бюджеті після отримання позитивних висновків експертів – Ляшко

15:19 10.03.2026
Україна в лютому продовжувала отримувати від партнерів як гумдопомогу ліки, "швидкі" та медвироби

Україна в лютому продовжувала отримувати від партнерів як гумдопомогу ліки, "швидкі" та медвироби

16:23 04.03.2026
Понад 6400 українських пацієнтів отримали меддопомогу за кордоном за програмою медевакуації

Понад 6400 українських пацієнтів отримали меддопомогу за кордоном за програмою медевакуації

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

Міненерго пропонує звільнити від обмежень е/е споживачів під час закупівлі не менше як 60% потреб у розподіленої генерації

Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

Готовність українського бізнесу інвестувати у комплексні системні енергорішення суттєво зросла – директорка RSE Group Ukraine

Надходження податку на нерухомість за 4 міс. зросли на 14,5%, земельного податку - на 14,3%

Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

БЕБ вилучило майно тіньових мереж збуту е-сигарет більш як на 150 млн грн у 12 регіонах

Фермери 6 громад Миколаївщини можуть отримати ваучери до $6 тис. для відновлення виробництва після втрат через бойові дії

Член наглядради "Енергоатома" Фрагман подав у відставку через нове призначення

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

Наглядрада "Укргідроенерго" обрала гендиректором Богдана Сухецького

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА