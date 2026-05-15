Міненерго пропонує звільнити від обмежень е/е споживачів під час закупівлі не менше як 60% потреб у розподіленої генерації

Міністерство енергетики України запропонувало уряду не застосовувати заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні до споживачів, що покривають щонайменше 60% своїх потреб в електроенергії за рахунок закупівлі у об’єктів розподіленої генерації.

"Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні", – йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

Окрім того, Міненерго започатковує впровадження контрактів PPA (Power Purchase Agreement) – прямих договорів купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються безпосередньо між виробником та споживачем.

"Підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою, тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч із виробництвами й мати стабільний ринок збуту енергії", – пояснили міністерстві й додали, що в результаті бізнес має отримати прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему й вищу енергетичну стійкість регіонів.

Наразі Міненерго вже подало на розгляд уряду відповідні зміни, які дадуть можливість укладати такі прямі договори між споживачами та виробниками, разом з пропозицією не обмежувати споживачів розподіленої генерації в частці не менше як 60%.

"Фактично це створює зрозумілу мотивацію: для підприємств та інших споживачів – активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу – інвестувати в нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз", – наголосили у відомстві.

Як повідомляється, Міненерго вважає своїм завданням зробити так, щоб електроенергія вироблялася ближче до споживача, аби знизити ризик відключень через пошкодження мереж.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепрем’єр – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, до кінця 2026 року енергетики планують запустити в експлуатацію 1,5 ГВт нових потужностей розподіленої генерації до тих 1,5 ГВт, котрі вже введено в експлуатацію від початку повномасштабної війни.