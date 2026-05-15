14:14 15.05.2026

Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією від держави 15% вартості (без ПДВ), додавши 146 найменувань від 13 українських виробників.

"Перше розширення переліку у 2026 році – це одразу 146 нових найменувань української техніки та обладнання. Для покупців це більше позицій, які можна придбати з компенсацією 15% вартості, а для виробників – додатковий попит на продукцію, – цитується в повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Міністерство зазначає, що після оновлення у переліку – 1 354 найменування техніки та обладнання від 50 українських виробників.

Зокрема, в перелік додано 117 позицій від "Уманського заводу Мегомметр" (Черкаська обл.); 44 від Олександрійського заводу підйомно-транспортного устаткування (Кіровоградська обл.), 38 від "Укрліфтсервіс" (Київ); 34 від ПП "ЕЛТІЗ" (Запорізька обл.); 27 позицій від ТОВ "Альтеп.Ком" (Чернігів).

Крім того, до переліку увійшли 11 позицій від ПП "ТАД" (Хмельницька обл.),  по чотири від ТОВ "Еверласт" (Одеса) та ЗТР (Запоріжжя), по три від "Кредмашу" (Полтавська обл.) та Автоскладального заводу "патрон Авто" (Дніпро).

По одній позиції у перелік додано від Чернігівського автозаводу, ТОВ " Карат-Ліфткомплект" (Київська обл.) та "Зміїв-Транс" (Харків).

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

За даними Мінекономіки, за час дії програми покупці придбали 476 од. української техніки та обладнання на майже 1,2 млрд грн. Загальна сума часткової компенсації склала 148,8 млн грн.

Наразі до реалізації програми залучено 29 українських банків.

