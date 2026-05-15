Інтерфакс-Україна
Економіка
13:53 15.05.2026

Готовність українського бізнесу інвестувати у комплексні системні енергорішення суттєво зросла – директорка RSE Group Ukraine

Фото: RSE Group

Український бізнес для забезпечення свого стабільного електроспоживання все активніше переорієнтовується із запровадження оперативних рішень на системні комплексні рішення енергонезалежності, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Готовність бізнесу інвестувати у власну генерацію системно помітно зросла. Якщо раніше більшість запитів справді стосувалася аварійного резерву на випадок відключень, то зараз дедалі більше компаній дивляться на власну генерацію як на елемент енергетичної стратегії", – зазначила вона в інтерв’ю Energy Club.

За словами Позднякової, сьогодні попит став більш зрілим: "Підприємства вже не просто питають: "Який генератор нам потрібен?". Вони питають: "Яка модель забезпечить нам стабільність, керованість витрат і можливість розвитку на кілька років вперед?"

"Це дуже важлива зміна мислення", – наголосила директорка RSE Group Ukraine.

Вона підкреслила, що головна економіка таких проєктів складається з кількох факторів одночасно: безперервності роботи та управління витратами на електроенергію і тепло. При цьому найбільш ефективним є індивідуальний підбір технологій залежно від профілю підприємства.

"На практиці найбільш стійкою є не одна технологія, а комбінація рішень: наприклад, когенерація плюс BESS, дизельний резерв, системи автоматизації та, за потреби, теплові насоси. Саме комплексний підхід дозволяє підприємству отримати не просто генератор, а повноцінну енергетичну модель", –  підкреслила Позднякова.

Окрему увагу директорка RSE Group Ukraine звернула на переваги модульних енергетичних рішень, які можна адаптувати під конкретний об’єкт, масштабувати та швидше інтегрувати у вже наявну інфраструктуру.

"Для України це особливо важливо, тому що бізнесу часто потрібне не абстрактне "енергетичне рішення", а конкретна відповідь на питання: як забезпечити роботу об’єкта тут і зараз, але з урахуванням довгострокової економіки", – резюмувала Позднякова.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Офіційний партнер з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та акумуляторних систем (BESS).

Теги: #rse_group #позднякова_ганна #інвестиції

13:22 12.05.2026
Elementum Energy: СВАМ та невизнання в Європі гарантій походження стримують інвестиції в експорт е/е

15:48 08.05.2026
ДТЕК зосереджується на партнерстві для залучення інвестицій в Україну

16:26 06.05.2026
Комплексні енергетичні рішення допоможуть бізнесу безперебійно пройти літні енергетичні піки – RSE Group Ukraine

17:26 05.05.2026
Carlsberg Ukraine інвестувала понад EUR12 млн у нову лінію на "Львівській пивоварні"

14:06 01.05.2026
Імпорт електроенергії не замінить власної генерації в умовах дефіциту потужностей – RSE Group Ukraine

12:25 29.04.2026
"Київстар" та VEON прозвітували про інвестиції в $1,3 млрд з 2023р – швидше та на 30% більше плану

17:03 28.04.2026
Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

20:18 26.04.2026
Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер відвідує Україну для посилення зусиль із відновлення та розвитку

20:37 24.04.2026
Google інвестує до $40 млрд в Anthropic

09:56 24.04.2026
Нападки Трампа на ФРС провокують втечу інвесторів від американських активів – голова Бундесбанку

