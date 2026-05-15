Готовність українського бізнесу інвестувати у комплексні системні енергорішення суттєво зросла – директорка RSE Group Ukraine

Український бізнес для забезпечення свого стабільного електроспоживання все активніше переорієнтовується із запровадження оперативних рішень на системні комплексні рішення енергонезалежності, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Готовність бізнесу інвестувати у власну генерацію системно помітно зросла. Якщо раніше більшість запитів справді стосувалася аварійного резерву на випадок відключень, то зараз дедалі більше компаній дивляться на власну генерацію як на елемент енергетичної стратегії", – зазначила вона в інтерв’ю Energy Club.

За словами Позднякової, сьогодні попит став більш зрілим: "Підприємства вже не просто питають: "Який генератор нам потрібен?". Вони питають: "Яка модель забезпечить нам стабільність, керованість витрат і можливість розвитку на кілька років вперед?"

"Це дуже важлива зміна мислення", – наголосила директорка RSE Group Ukraine.

Вона підкреслила, що головна економіка таких проєктів складається з кількох факторів одночасно: безперервності роботи та управління витратами на електроенергію і тепло. При цьому найбільш ефективним є індивідуальний підбір технологій залежно від профілю підприємства.

"На практиці найбільш стійкою є не одна технологія, а комбінація рішень: наприклад, когенерація плюс BESS, дизельний резерв, системи автоматизації та, за потреби, теплові насоси. Саме комплексний підхід дозволяє підприємству отримати не просто генератор, а повноцінну енергетичну модель", – підкреслила Позднякова.

Окрему увагу директорка RSE Group Ukraine звернула на переваги модульних енергетичних рішень, які можна адаптувати під конкретний об’єкт, масштабувати та швидше інтегрувати у вже наявну інфраструктуру.

"Для України це особливо важливо, тому що бізнесу часто потрібне не абстрактне "енергетичне рішення", а конкретна відповідь на питання: як забезпечити роботу об’єкта тут і зараз, але з урахуванням довгострокової економіки", – резюмувала Позднякова.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Офіційний партнер з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та акумуляторних систем (BESS).