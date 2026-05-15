Надходження податку на нерухомість за 4 міс. зросли на 14,5%, земельного податку - на 14,3%

Фото: НБУ

Місцеві бюджети України за січень-квітень 2026 року отримали 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 14,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила Державна податкова служба (ДПС) у п’ятницю.

Найбільші обсяги надходжень зафіксовані у Києві (1,05 млрд грн), Київській (547,3 млн грн), Дніпропетровській (490 млн грн) та Львівській областях (487 млн грн). У відомстві нагадали, що цей податок нараховується лише на площу, яка перевищує пільгові норми: понад 60 кв. м для квартир, понад 120 кв. м для будинків та понад 180 кв. м для різних типів житла. Ставка податку встановлюється місцевою владою, але не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму.

Водночас надходження земельного податку за перші чотири місяці поточного року зросли на 14,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 15,8 млрд грн. Додатковий приріст доходів місцевих громад від цього платежу склав майже 2 млрд грн. Лідерами за сплатою земельного податку стали Дніпропетровська область (3 млрд грн), Київ (2,3 млрд грн), Одеська (1,4 млрд грн) та Львівська (1,2 млрд грн) області.

Земельний податок є обов’язковим місцевим платежем, який сплачують власники ділянок, паїв та постійні землекористувачі. Фізособам нарахування проводять контролюючі органи, а сплату необхідно здійснити протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Юридичні особи розраховують податок самостійно та подають декларації щороку до 20 лютого.

Пільги зі сплати земельного податку передбачені для пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю I та II груп, ветеранів війни, багатодітних сімей та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пільга діє в межах установлених норм площі ділянки. У ДПС наголошують, що обов’язок сплати податку зберігається за власником навіть у разі неотримання повідомлення, а перевірити стан розрахунків можна через електронний кабінет платника.