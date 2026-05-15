Держенергонагляд з початку 2026р. оглянув понад 900 пошкоджених або зруйнованих енергооб'єктів ОСР

Від початку 2026 року фахівці Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) оглянули понад 900 об’єктів електроенергетики, пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій.

"Йдеться про розподільні мережі, трансформаторні підстанції, повітряні та кабельні лінії електропередачі, а також інше обладнання 22 операторів системи розподілу (ОСР)", – повідомило відомство в п’ятницю.

Представники інспекції беруть участь у роботі спеціальних комісій, які здійснюють технічні огляди, фіксують характер і масштаби пошкоджень та забезпечують їх документування. Робота проводиться в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією Держенергонагляду, за результатами проведених обстежень складено понад 13,6 тис. дефектних актів. Вказані документи є основою для планування аварійно-відновлювальних робіт, визначення потреб у матеріально-технічних ресурсах, а також ухвалення обґрунтованих рішень щодо ремонту, відновлення або заміни пошкодженого обладнання.

Окремо визначаються обсяги матеріалів і технічних ресурсів, необхідних для відновлення енергетичної інфраструктури, зокрема із залученням допомоги Гуманітарного штабу при Міністерстві енергетики України.

У Держенергонагляді наголошують, що системний моніторинг наслідків руйнувань та державний контроль за відновленням є важливими складовими для забезпечення прозорості процесів, об’єктивної оцінки технічного стану об’єктів та ефективного використання ресурсів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення інспектори Держенергонагляду оглянули майже 10,8 тис. пошкоджених енергооб’єктів.

Огляди пошкоджених об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до вимог Тимчасового порядку дій ОСР з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану.