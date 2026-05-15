Інтерфакс-Україна
Економіка
12:34 15.05.2026

БЕБ вилучило майно тіньових мереж збуту е-сигарет більш як на 150 млн грн у 12 регіонах

Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України за результатами понад сотні обшуків у 12 регіонах ліквідувало розгалужені мережі нелегального виробництва та збуту електронних сигарет, вилучивши майно загальною вартістю понад 150 млн грн.

Згідно з даними на сайті бюро в п’ятницю, детективи головного підрозділу БЕБ спільно з Національною поліцією та під керівництвом Офісу генпрокурора провели понад 100 одночасних обшуків. Внаслідок цього припинено діяльність організованої групи, яка забезпечувала повний цикл виготовлення компонентів для рідин та їх реалізацію через мережу магазинів і торгових точок. Під час заходів вилучено виробничі лінії, сотні тисяч одиниць компонентів та понад 36 тис. пристроїв для куріння.

Найбільшу мережу ліквідовано у Вінницькій області, де незаконна діяльність охоплювала 38 магазинів у обласному центрі та ще 17 містах регіону. У ході обшуків вилучено готівку в сумі понад 2 млн грн, техніку, документацію та підакцизну продукцію на суму близько 25 млн грн. Організатору схеми та двом спільникам повідомлено про підозру, при цьому організатору інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму майже 67 млн грн.

В Одеській області детективи БЕБ провели 11 обшуків, вилучивши нелегальні підакцизні товари та грошові кошти на суму понад 5,4 млн грн. Серед вилученого - 7 тис. одиниць нікотину, 12 тис. од. гліцерину, понад 16 тис. ароматизаторів, 2,7 тис. картриджів та майже 1,8 тис. готових е-сигарет. Організатор каналу постачання та збуту на Одещині також отримав підозру.

Як повідомлялося, директор БЕБ Олександр Цивінський 13 травня анонсував масштабну операцію по ліквідації виробництва вейпів, та заявив про необхідність жорсткого законодавчого регулювання ринку. За оцінками Philip Morris Україна, рівень нелегального обігу електронних сигарет в Україні сягнув 93%, що призведе до втрат держбюджету у розмірі близько 10 млрд грн у 2026 році. Попри повну заборону ароматизованих вейпів, що діє з липня 2024 року, нелегальна продукція залишається доступною у переважній більшості торговельних центрів через схеми "самозамісів" та контрабанду.

Напередодні заступник голови БЕБ Павло Буздиган підтверджував проведення понад 100 обшуків у межах анонсованої ліквідації нелегальної інфраструктури.

Теги: #беб #сигарети

13:39 13.05.2026
