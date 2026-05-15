Інтерфакс-Україна
Економіка
12:28 15.05.2026

Фермери 6 громад Миколаївщини можуть отримати ваучери до $6 тис. для відновлення виробництва після втрат через бойові дії

Сільгоспвиробники шести територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучерну допомогу від $2 тис. до $6 тис. на закупівлю ресурсів для відновлення діяльності на постраждалих від війни територіях, загальний обсяг підтримки - 14 млн грн, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України на своєму сайті.

Як зазначили у відомстві, програма доступна для фермерів, зокрема фізосіб, ФОПів та юросіб Галицинівської, Горохівської, Заводської, Снігурівської, Шевченківської та Широківської громад, які зазнали значних втрат через бойові дії та потребують додаткової підтримки для відновлення агровиробництва. Підприємці мають обробляти від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель.

У відомстві підкреслюють, що пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів.

Заявки на отримання ваучерів потрібно подати через Державний аграрний реєстр (ДАР) з 15 травня до 14 червня 2026 року. Для участі у програмі заявники мають бути зареєстровані у ДАР, подати заявку із зазначенням відповідних земельних ділянок та пройти оцінку потреб. Проте агровиробники, які вже отримали ваучерну підтримку від ФАО у 2024-2026 роках, не можуть брати участь у новій програмі.

Програма реалізується Мінекономіки спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та за фінансової підтримки уряду Норвегії.

Теги: #допомога #миколаївська_область #ваучери #фермери

