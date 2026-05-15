Член наглядради "Енергоатома" Фрагман подав у відставку через нове призначення

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман ухвалив рішення достроково припинити свої повноваження, вже ініційовано вибір нового члена НР за результатами попереднього конкурсу, повідомила наглядова рада.

"Рішення про дострокове припинення повноважень пов’язане з новими професійними зобов’язаннями Патріка Фрагмана, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості. Водночас поточний етап роботи "Енергоатома" потребує від членів Наглядової ради значного рівня залученості та регулярної участі в роботі органів корпоративного управління компанії", – йдеться в повідомленні НР на сайті компанії у п’ятницю.

Зазначається, що НР працює над низкою пріоритетних питань, серед яких аналіз фінансового стану компанії, перегляд інвестиційної програми та фінансового плану, оновлення підходів до стратегічного розвитку, посилення систем корпоративного управління та оновлення менеджменту компанії.

НР пояснила, що відповідно до встановленої процедури, для забезпечення безперервності роботи наглядової ради вже ініційовано процедуру добору кандидата на позицію її незалежного члена. Добір здійснюватиметься з використанням результатів уже проведеного конкурсного відбору, що дозволить оперативно забезпечити призначення нового члена НР без запуску повного конкурсного циклу, зазначила НР.

"Наглядова рада висловлює вдячність Патріку Фрагману за професійну роботу, експертизу та підтримку розвитку української ядерної енергетики", – вказала НР.

Вона звернула увагу, що Фрагман увійшов до складу незалежної НР "Енергоатома" після конкурсного відбору завдяки багаторічному міжнародному досвіду в ядерній енергетиці, управлінні великими енергетичними компаніями та розвитку ядерних проєктів. За час роботи у складі НР Фрагман зробив важливий внесок у її діяльність, зокрема в частині аналізу фінансової ситуації компанії, оцінки інвестиційної програми та формування підходів до подальшого розвитку "Енергоатома".

Як повідомлялося, 28 січня 2026 року уряд завершив формування нового складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Представниками держави на підставі подання номінаційного комітету обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон.

25 лютого Кабінет міністрів за підсумками засідання номінаційного комітету призначив заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарію Марчак представницею держави у наглядовій раді АТ "НАЕК "Енергоатом". Вона замінила голову Агентства відновлення Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.