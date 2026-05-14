Наглядрада "Укргідроенерго" обрала гендиректором Богдана Сухецького

Наглядова рада (НР) ПрАТ "Укргідроенерго" за підсумками відкритого конкурсного відбору обрала генеральним директором компанії Богдана Сухецького, повідомила компанія в телеграм-каналі в четвер.

"Нам було важливо обрати керівника, здатного працювати в умовах війни і водночас реалізовувати програму модернізації", – заявив голова НР "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій.

За його словами, наглядрада очікує від нового гендиректора підвищення операційної ефективності та впровадження технологічних рішень для відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок понад 260 атак з боку РФ.

Для проведення конкурсу НР залучила міжнародну консалтингову Korn Ferry, що спеціалізується на підборі та оцінюванні топ-менеджменту. Відбір проводився за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

В "Укргідроенерго" також проінформували, що конкурс відбувався в кілька послідовних етапів. На першому етапі Korn Ferry сформувала широкий перелік претендентів. Далі було проведено первинні інтерв’ю та перевірку відповідності кандидатів вимогам наглядради, за результатами яких сформовано шорт-лист із 5 кандидатів. На наступному етапі відбулося поглиблене оцінювання професійних компетенцій, перевірки кандидатів і структуровані інтерв’ю, під час яких кандидати презентували власне бачення стратегії розвитку компанії.

Відбір проводив комітет із питань призначень та винагород, до складу якого входять чотири незалежні члени НР. За підсумками оцінювання комітет рекомендував двох фіналістів для підсумкового голосування наглядради.

Процедура відбору проводилася з урахуванням найкращих практик корпоративного управління, зокрема принципів ОЕСР.

Сухецький з травня 2025 року виконував обов’язки генерального директора "Укргідроенерго", до того обіймав посаду заступника гендиректора з комерційної діяльності.