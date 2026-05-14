Свириденко: Відтепер е-Картку платника податків можна оформити у "Дії" для себе і для дитини

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що електронна картка платника податків у "Дії" матиме таку ж юридичну силу, як і паперова.

"Відтепер е-Картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії – як для себе, так і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, відтепер: е-Картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років – самостійно, без візиту до податкової; батьки можуть замовити е-Картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-Картку для дитини до 17 років – одразу в цифровому форматі.

Вона зазначила, що ця зміна працює в тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему е-Консул.

Для того, щоб отримати РНОКПП дитині у "Дії" необхідно: відкрити застосунок "Дія", перейти у розділ "Податкові послуги", оберати "Податковий номер дитині", ввести або підтвердити контактні дані, перевірити заяву та підписати "Дія.Підписом".

Для того, щоб отримати е-Картку платника податків у "Дії": відкрити застосунок "Дія", перейти у розділ "Податкові послуги", обрати "Е-картка платника податків для себе чи дитини", ввести або підтвердити контактні дані, перевірити заяву та підписати "Дія.Підписом".