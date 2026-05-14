Потреби збільшувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн на місяць немає, вважають банки

Учасники банківського ринку не бачать потреби збільшувати базовий місячний ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн, оскільки клієнти з вищими офіційними доходами або підтвердженим походженням коштів можуть отримати індивідуальний ліміт у банку, повідомив президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

"Ліміт у 100 тис. грн планувався за дуже простим принципом: середня заробітна плата в країні на той момент була в межах 22-25 тис. грн, тобто ліміт перевищував середній показник приблизно в чотири рази", – зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на зустрічі з нагоди підписання оновленого Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Дубас додав, що із запитами щодо можливості встановлення вищих лімітів зверталися, зокрема, клієнти з більшими офіційними доходами та військовослужбовці, які отримують бойові виплати. Для таких випадків передбачено можливість підтвердити доходи через довідки ОК-5 та ОК-7 у застосунку "Дія", після чого банк може встановити індивідуальний ліміт відповідно до підтвердженого джерела надходжень.

Банки також можуть враховувати інші підтверджені джерела походження коштів, зокрема договори купівлі-продажу автомобіля, нерухомості або іншого майна.

"Цей меморандум більше стосується нових підходів саме до компаній-оболонок із певними індикаторами та використання ФОП першої, другої і третьої груп для дроблення платежів і сумнівних операцій", – повідомив Дубас.

До оновленого меморандуму вже приєдналися 25 банків і небанківських установ, повідомив президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов у Facebook.

За його словами, меморандум є інструментом саморегуляції ринку і не замінює законодавство: кожен банк і надалі працюватиме в межах чинного законодавства, власної політики та ризик-орієнтованого підходу.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, згідно із яким з 1 лютого взяли більш жорсткі обмеження: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня. Окрім того, в цих лімітах враховується не тільки р2р-перекази, але й перекази за реквізитами IBAN.