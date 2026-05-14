Інтерфакс-Україна
Економіка
17:15 14.05.2026

Потреби збільшувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн на місяць немає, вважають банки

2 хв читати
Потреби збільшувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн на місяць немає, вважають банки
Фото: Unsplash

Учасники банківського ринку не бачать потреби збільшувати базовий місячний ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн, оскільки клієнти з вищими офіційними доходами або підтвердженим походженням коштів можуть отримати індивідуальний ліміт у банку, повідомив президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

"Ліміт у 100 тис. грн планувався за дуже простим принципом: середня заробітна плата в країні на той момент була в межах 22-25 тис. грн, тобто ліміт перевищував середній показник приблизно в чотири рази", – зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на зустрічі з нагоди підписання оновленого Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Дубас додав, що із запитами щодо можливості встановлення вищих лімітів зверталися, зокрема, клієнти з більшими офіційними доходами та військовослужбовці, які отримують бойові виплати. Для таких випадків передбачено можливість підтвердити доходи через довідки ОК-5 та ОК-7 у застосунку "Дія", після чого банк може встановити індивідуальний ліміт відповідно до підтвердженого джерела надходжень.

Банки також можуть враховувати інші підтверджені джерела походження коштів, зокрема договори купівлі-продажу автомобіля, нерухомості або іншого майна.

"Цей меморандум більше стосується нових підходів саме до компаній-оболонок із певними індикаторами та використання ФОП першої, другої і третьої груп для дроблення платежів і сумнівних операцій", – повідомив Дубас.

До оновленого меморандуму вже приєдналися 25 банків і небанківських установ, повідомив президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов у Facebook.

За його словами, меморандум є інструментом саморегуляції ринку і не замінює законодавство: кожен банк і надалі працюватиме в межах чинного законодавства, власної політики та ризик-орієнтованого підходу.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, згідно із яким з 1 лютого взяли більш жорсткі обмеження: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня. Окрім того, в цих лімітах враховується не тільки р2р-перекази, але й перекази за реквізитами IBAN.

Теги: #банки #p2p #ліміти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 14.05.2026
Банки поширять меморандум про ліміти на перекази на новостворених та "сплячих" ФОП та юросіб

Банки поширять меморандум про ліміти на перекази на новостворених та "сплячих" ФОП та юросіб

17:46 04.05.2026
НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості-2026

17:06 29.04.2026
Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

18:03 23.04.2026
Банки розвитку Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії та Італії профінансують проєкти подвійного призначення в Україні

Банки розвитку Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії та Італії профінансують проєкти подвійного призначення в Україні

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:57 02.07.2025
Нацбанк повертає повноцінний нагляд за дотриманням валютних лімітів і нормативів капіталу

Нацбанк повертає повноцінний нагляд за дотриманням валютних лімітів і нормативів капіталу

16:30 14.05.2025
Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

14:18 13.08.2024
НБУ обмежить вихідні карткові P2P перекази 100 тис. грн на місяць із винятком для волонтерів

НБУ обмежить вихідні карткові P2P перекази 100 тис. грн на місяць із винятком для волонтерів

18:46 03.06.2024
Ліміти споживання е/е у вівторок зберігаються знову на всю добу - "Укренерго"

Ліміти споживання е/е у вівторок зберігаються знову на всю добу - "Укренерго"

23:02 23.05.2024
НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

НБУ планує обмежити Р2Р перекази на час війни 30-ма операціями до 100 тис. грн на місяць

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

Наглядрада "Укргідроенерго" обрала гендиректором Богдана Сухецького

Свириденко: Відтепер е-Картку платника податків можна оформити у "Дії" для себе і для дитини

"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

Харківська ТЕЦ-5 подала заяву на понад 5 млрд грн до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Регулювання дистанційної роботи може стати однією з ключових новел нового Трудового кодексу – Шуляк

В Україні у 24% побутових споживачів е/е встановлені смарт-лічильники

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

UPG для своєї енергонезалежності робить ставку на установки зберігання енергії – засновник

У Києві відбудеться міжнародний екологічний форум "Довкілля для України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА