17:09 14.05.2026

"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким передбачено підготовку проєкту акта щодо визначення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України органом управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", при цьому "Держмолодьжитло" та "Укрфінжитло" продовжують працювати як окремі юридичні особи та реалізовувати свої програми на чинних умовах, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Держава має різні інструменти підтримки людей у придбанні житла, і важливо, щоб вони працювали в межах спільної логіки. "Держмолодьжитло" має досвід реалізації цільових житлових програм, "Укрфінжитло" – досвід масштабування доступної іпотеки через банки. Ми хочемо ефективно поєднати ці можливості та створити основу для залучення додаткового фінансування у житловий сектор", – пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Протокольне рішення також передбачає консультації з міжнародними фінансовими організаціями щодо спільних проєктів у сфері житлового фінансування. Мінекономіки активно співпрацюватиме з партнерами, зокрема у реалізації їхніх рекомендацій щодо розвитку інструментів фінансування житлового сектору в країні.

Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" реалізує державні та місцеві житлові програми, зокрема програми кредитування для молоді, ВПО та інших категорій громадян, які потребують підтримки у придбанні житла.

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" є оператором державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя". Програма стартувала у жовтні 2022 року та реалізується Мінекономіки спільно з Мінцифрою, "Укрфінжитлом" та банками-партнерами. У частині компенсаційного механізму для ВПО та мешканців прифронтових територій до реалізації залучені Мінсоцполітики та Пенсійний фонд України.

17:48 13.05.2026
Мінекономіки очікує запуск "промислового безвізу" у 2027р., готує оновлення механізму бронювання в червні

13:43 13.05.2026
4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

17:52 12.05.2026
Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

13:30 12.05.2026
Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

17:47 11.05.2026
Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

13:40 11.05.2026
Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у країнах Африки

18:42 07.05.2026
Держмолодьжитло виступає проти об’єднання з "Укрфінжитлом" без комплексної оцінки та аналізу ризиків

16:59 07.05.2026
Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

16:52 07.05.2026
В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

16:39 07.05.2026
Експорт сої та ріпаку в пільговому режимі приніс бюджету 1,8 млрд грн із вересня 2025р – Мінекономіки

