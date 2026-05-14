Інтерфакс-Україна
Економіка
16:49 14.05.2026

Харківська ТЕЦ-5 подала заяву на понад 5 млрд грн до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

"Харківська ТЕЦ-5" 4 травня цього року подала заяву до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U) у новій категорії "Пошкодження або знищення критичної інфраструктури", на суму понад 5 млрд грн.

Як повідомила юридична фірма Asters у релізі на своєму сайті, вона pro bono працювала над цим проєктом спільно з адвокатським об’єднанням "Шкребець і Партнери" з початку бета-тестування RD4U у грудні 2025 року, що дозволило подати заяву однією з перших у новій категорії.

Над проєктом працювала команда Asters у складі партнера Олександра Волкова, старшої юристки Вероніки Годлевської, юристки Валерії Якімової та молодшого юриста Михайла Желуніцина. З боку "Шкребець і Партнери" – Євген Шкребець та Андрій Сивак, тоді як інтереси "Харківської ТЕЦ-5" представляв корпоративний юрист Сергій Власенко.

Юрфірма нагадала, що 29 квітня цього року RD4U запровадив п’ять нових категорій заяв для юридичних осіб та держави Україна. Це перший випадок, коли реєстр почав приймати заяви, що виходять за межі індивідуальних вимог фізичних осіб. Нові категорії охоплюють пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури та доступні для державних, муніципальних і приватних підприємств.

Asters, за її даними, найбільша українська юридична фірма повного циклу з офісами в Києві, Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні.

05:04 13.05.2026
На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

00:39 10.05.2026
У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

23:48 05.05.2026
Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

13:40 29.04.2026
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій подачі заяв про пошкодження або знищення інфраструктури – ОП

00:48 18.04.2026
Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

22:47 14.04.2026
Місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес через авіаудар по Черкаській Лозовій – Синєгубов

22:21 02.04.2026
Двоє підлітків та дорослий постраждали внаслідок вечірніх ударів по Харківській області – прокуратура

01:03 02.04.2026
Три мешканки Чугуєва постраждали через ворожий удар

23:39 01.04.2026
Пожежа спалахнула в Чугуєві через удар по житловій багатоповерхівці

09:21 29.03.2026
Шестеро постраждалих через ворожі обстріли Харківської області протягом доби

