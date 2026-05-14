Харківська ТЕЦ-5 подала заяву на понад 5 млрд грн до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

"Харківська ТЕЦ-5" 4 травня цього року подала заяву до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U) у новій категорії "Пошкодження або знищення критичної інфраструктури", на суму понад 5 млрд грн.

Як повідомила юридична фірма Asters у релізі на своєму сайті, вона pro bono працювала над цим проєктом спільно з адвокатським об’єднанням "Шкребець і Партнери" з початку бета-тестування RD4U у грудні 2025 року, що дозволило подати заяву однією з перших у новій категорії.

Над проєктом працювала команда Asters у складі партнера Олександра Волкова, старшої юристки Вероніки Годлевської, юристки Валерії Якімової та молодшого юриста Михайла Желуніцина. З боку "Шкребець і Партнери" – Євген Шкребець та Андрій Сивак, тоді як інтереси "Харківської ТЕЦ-5" представляв корпоративний юрист Сергій Власенко.

Юрфірма нагадала, що 29 квітня цього року RD4U запровадив п’ять нових категорій заяв для юридичних осіб та держави Україна. Це перший випадок, коли реєстр почав приймати заяви, що виходять за межі індивідуальних вимог фізичних осіб. Нові категорії охоплюють пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури та доступні для державних, муніципальних і приватних підприємств.

Asters, за її даними, найбільша українська юридична фірма повного циклу з офісами в Києві, Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні.