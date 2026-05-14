Інтерфакс-Україна
Економіка
16:06 14.05.2026

Регулювання дистанційної роботи може стати однією з ключових новел нового Трудового кодексу – Шуляк

Повноцінне врегулювання дистанційної роботи може стати однією з ключових новел нового Трудового кодексу, повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

Вона повідомила, що урядовий проєкт нового Трудового кодексу зайшов до Верховної Ради у січні і наразі розглядається профільним комітетом. Шуляк пояснила, що у випадку з кодексами парламент має більше часу на опрацювання норм, дискусії та правки, адже такі документи є фундаментальними і напряму впливають на велику кількість людей.

Вона нагадала, що чинний Трудовий кодекс був ухвалений у 1971 році. Попри те, що до нього постійно вносили зміни, сам документ уже давно не відповідає сучасним реаліям ринку праці, особливо з урахуванням воєнного часу, нових форматів зайнятості та потреб роботодавців і працівників.

Одним із прикладів таких змін вона назвала дистанційну працю. За словами Шуляк, у новому Трудовому кодексі передбачено дев’ять нових видів трудових договорів, і один із них має регулювати саме дистанційну роботу.

"Дистанційна робота вже стала важливим інструментом для залучення людей до ринку праці. Причина не у небажанні працювати офлайн, а в об’єктивних обставинах воєнного часу. У багатьох жінок є маленькі діти, чоловіки перебувають на фронті, а інфраструктура – дитячі садки та школи – не завжди доступна так, щоб жінка могла залишити дитину на повний робочий день", – навела приклад Шуляк.

За її думкою, роботодавці також будуть переглядати графіки роботи і там, де це можливо, ширше використовувати онлайн-формат.

"Це може стати одним із механізмів повернення частини людей до економічної активності без створення для них додаткових бар’єрів", – вважає нардепка.

Крім дистанційної роботи, у проєкті нового Трудового кодексу також передбачене збільшення щорічної відпустки з 24 до 28 днів. Водночас, за словами Шуляк, особливо уважно потрібно буде працювати з нормами щодо заробітної плати, якщо вона буде прив’язана до економічних показників роботодавця.

"Було б дуже добре зробити такі запобіжники, що коли все добре у компанії, і дуже добрі економічні показники, щоб все ж таки заробітна плата людей зростала. А зараз ми бачимо статистику, що все одно дуже багато ринку знаходиться в тіні, і ми знаємо, що заробітні плати, які виплачуються у конвертах, ще залишилися в Україні", – сказала Шуляк.

Вона наголосила, що оновлення трудового законодавства має бути спрямоване не лише на захист роботодавця, а й на захист найманого працівника. Офіційне працевлаштування і підтверджена зарплата важливі не лише зараз, а й у майбутньому, зокрема, для пенсійного забезпечення.

Наостанок нардепка підкреслила, що питання нового Трудового кодексу неминуче проходитиме широке обговорення, адже суспільство сьогодні не дозволить ухвалювати норми, які дискримінують окремі групи людей.

"Саме якість дискусії, розгляд правок і залучення суспільства визначатимуть, наскільки документ відповідатиме реаліям воєнної та післявоєнної України", – наголосила Шуляк.

Теги: #трудовий_кодекс #дистанційна_робота #шуляк

