12:47 14.05.2026

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

Кабінет міністрів схвалив річний звіт про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Згідно з розпорядженням №436 від 13 травня, уряд схвалив річний звіт про виконання державного бюджету на 2025 рік за доходами в сумі 3841 млрд грн, за видатками – 5 480,5 млрд грн, за обсягом повернення кредитів – 13,8 млрд грн та за обсягом надання кредитів – 10,1 млрд грн з дефіцитом у сумі 1 635,8 млрд грн.

Крім того, прийнято рішення подати зазначений річний звіт до Верховної Ради, президентові України та до Рахункової палати.

