UPG для своєї енергонезалежності робить ставку на установки зберігання енергії – засновник

Мережа АЗК UPG для енергонезалежності хоче забезпечити всі свої АЗК установками зберігання енергії (УЗЕ, BESS), повідомив засновник мережі АЗК UPG Володимир Петренко.

"Всі наші станції з генераторами, 24/7 можемо протриматися, але плануємо масштабуватися з УЗЕ, щоб на всіх наших АЗК були такі зарядні станції", – сказав Петренко в коментарі Енергореформі в кулуарах форуму Energy Finance, організованому Ощадбанком у Києві в середу.

За його словами, "сонячні панелі це хороша історія, але сьогодні вартість е/е на ринку на добу наперед може бути 0,1 грн/кВт*год, тому виникає питання, для чого їх ставити".

Як повідомлялося, на цьому ж заході Петренко заначив, що очікує зростання вартість бензину з 1 липня 2026 року орієнтовно на 4 грн/л на фоні запровадження норми про обов’язковий вміст у ньому 7-10% біоетанолу з 1 липня 2026 року

За його словами, спиртовий бензин з 5% біоетанолу (норма діє з 1 травня 2025 року, але фактично на добровільній засаді для мереж – ЕР) на 2 грн/л дорожчий, ніж звичайний, тому після запровадження норми в 7-10% біоетанолу спиртовий бензин може додати приблизно 4 грн/л до ціни.

Директор департаменту продажу Ощадбанку Юрій Войчак на цьому форумі повідомив, що Ощад та мережа АЗК UPG підписали договір про співпрацю, який передбачає кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі моторного палива. За його словами, умови кредитування: 0,01% річних (на перші 4 місяці – ЕР), термін кредиту – до 12 місяців, без забезпечення, сума кредиту – до 20 млн грн.

UPG (Ukrainian Petrol Group) – українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США.