У Києві відбудеться міжнародний екологічний форум "Довкілля для України"

У Києві 10 червня відбудеться міжнародний екологічний форум "Довкілля для України". Захід організований Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та спрямований на формування спільного бачення пріоритетів державної екологічної політики України, повідомляє пресслужба Мінекономіки у четвер.

"Форум об’єднає представників органів державної влади, міжнародних організацій, європейських інституцій, бізнесу та фінансових інституцій, органів місцевого самоврядування, представників національних природних парків та заповідників, громадських організацій, науковців, освітян, експертів з питань екологічної безпеки", – йдеться у повідомленні міністерства.

Окрім обговорення питань про екологічне врядування та євроінтеграцію, зелену відбудову та сталий розвиток, окрема увага буде приділена питанням підготовки України до Конференції з відновлення України URC 2026 та шляхам реалізації реформ у межах євроінтеграційного курсу держави.

Формат форуму передбачає поєднання офлайн-майданчика з онлайн-трансляцією, що дозволить залучити широке коло міжнародних і національних учасників форуму.