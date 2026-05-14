Інтерфакс-Україна
Економіка
11:57 14.05.2026

ДМС розпочне фактичну атестацію посадових осіб митних органів у вересні, вона триватиме до 36 місяців

Державна митна служба України (ДМС) розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів у межах реформування відомства відповідно до Національної стратегії доходів - 2030.

Згідно з повідомленням в телеграм-каналі відомства, відповідний наказ №2400 "Про початок проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів" видано 14 травня 2026 року.

Зазначається, що до 13 липня в митних органах планується утворити атестаційні комісії, до складу яких для забезпечення прозорості та об’єктивності процесу будуть включені представники міжнародних організацій. Практична реалізація атестації розпочнеться орієнтовно у вересні цього року. Вона включатиме тестування на знання законодавства України, тестування на загальні здібності, а також проведення співбесід з метою оцінювання відповідності працівників критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Законом передбачені чіткі граничні строки проведення перевірок з дня призначення на посаду голови ДМС. Для посадовців першої черги, до якої входять заступники керівника відомства, керівники підрозділів центрального апарату та митних органів та їхні заступники, термін проведення становить 18 місяців. Для решти посадових осіб митних органів, які віднесені до переважної другої черги, граничний строк становить 36 місяців.

У відомстві наголошують, що неподання заяви про згоду на участь у процедурі, відмова від проходження оцінювання або отримання незадовільного результату є законною підставою для припинення державної служби.

Атестація посадових осіб проводиться відповідно до положень закону №3977-IX від 17 вересня 2024 року про зміни до Митного кодексу щодо особливостей проходження служби, а також постанови Кабміну №1100 від 8 вересня 2025 року, яка затвердила порядок організації та проведення відповідних перевірок.

Згідно з повідомленням, процедура є обов’язковою одноразовою комплексною перевіркою кожного працівника для визначення його відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського зразка.

Раніше очільник Держмитслужби Орест Мандзій під час зустрічі з постійною представницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Прішилою Тоффано назвав атестацію особового складу, активізацію боротьби з корупцією та стабільне наповнення держбюджету першочерговими завданнями перезавантаження системи. У Фонді підтвердили, що митниця залишається в полі їхньої постійної уваги, а призначення постійного голови відомства було одним зі "структурних маяків" МВФ.

