Інтерфакс-Україна
Економіка
11:34 14.05.2026

Пом'якшення валютних обмежень стосується нерезидентів, які надають послуги українським компаніям, зокрема в оборонній сфері, – Пишний

Пом’якшення окремих валютних обмежень стосується виключно нерезидентів – людей, які постійно проживають за кордоном і надають свої послуги українським компаніям, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді у четвер.

За словами очільника НБУ, регулятор дозволив українським компаніям здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів, які є членами наглядових рад, директорів чи виконавчого органу, і йдеться про виплати, нараховані з 1 травня 2026 року. Це пом’якшення вирішило ключову проблему – складність залучення висококваліфікованих нерезидентів для українських компаній, у тому числі для перезавантаження наглядових рад державних підприємств і банків.

"Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші. Ми спростили умови купівлі та переказу валюти для нерезидентів, адже існуючі обмеження значно ускладнювали залучення висококваліфікованих спеціалістів – нерезидентів до українських компаній. Вони мають змогу переказувати лише ті гроші, які вони отримують як заробітну плату, чи прирівняні до них виплати згідно із заплатами", – сказав Пишний, пояснюючи логіку рішення НБУ.

Він підкреслив, що йдеться не лише про наглядради банків, а й про керівництво інших компаній, у тому числі оборонної сфери.

Голова НБУ нагадав, що за понад чотири роки війни регулятор уже 80 разів вносив зміни до валютних обмежень, щоб дати українській економіці та підприємцям додаткові ресурси для відновлення. НБУ реагував на запити уряду, бізнес-асоціацій, а також на питання обороноздатності, якими й обумовлений останній пакет заходів.

Пишний зауважив, що 25 квітня Нацбанк ухвалив чотири рішення: спростив купівлю валюти оборонним підприємствам, збільшив можливість купівлі та переказу валюти за кордон для військовослужбовців-нерезидентів з метою залучення легіонерів до сил оборони, створив умови для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном, а також спростив окремі умови купівлі для переказу валюти з метою залучення висококласних фахівців-нерезидентів до українських компаній. Усі ці заходи пройшли обов’язкові консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який визнав їх доцільними, та знайшли підтримку у Європейській бізнес асоціації (ЄБА).

Як повідомлялося, НБУ з 25 квітня 2026 року пом’якшив окремі валютні обмеження для залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів, дозволивши українським юрособам купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунки фізосіб-нерезидентів – членів наглядових рад, рад директорів і виконавчих органів, відкриті за межами України, у сумі виплат, нарахованих з 1 травня 2026 року за цивільно-правовими договорами.

