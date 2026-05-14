Інтерфакс-Україна
Економіка
09:59 14.05.2026

"Інтерпайп" погасив всі свої облігації-2026р на $300 млн, вчасно виплативши черговий купон

Interpipe Holdings Plc, холдингова компанія міжнародної вертикально інтегрованою трубно-колісної компанії (ТКК) "Інтерпайп", повідомила про погашення всіх своїх облігацій з гарантією 8,375% та погашенням у 2026 році.

"Interpipe, світовий виробник сталевих труб та продукції для залізничних коліс, сьогодні повідомив (через Interpipe Holdings Plc як "Емітента") про повне погашення облігацій на суму $300 млн з гарантією 8,375% та погашенням у 2026 році (ISIN: XS2333664717 / US460606AA44)", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретар компанії Андрій Писаревський у четвер вранці.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

