Ощадбанк та UPG уклали договір про кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі пального

Державний Ощадбанк та мережа АЗК UPG підписали договір про співпрацю, який передбачає кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі моторного палива, повідомив директор департаменту продажу Ощаду Юрій Войчак.

"Ми першими з усіх банків України підписали договір про співпрацю, який дозволяє всім клієнтам UPG, які цього потребують, купити його за кредитні кошти. Умови кредитування: 0,01% річних, терміном до 12 місяців, без забезпечення. Сума кредиту – до 20 млн грн", – сказав Войчак під час форуму Energy Finance, організованому Ощадом у Києві в середу.

"Тобто аграрії чи інші клієнти UPG можуть звернутися за фінансуванням. У нас є ліквідність, у нас достатньо коштів, а ставка мінімальна і кредит надається без застави – процедура максимально проста", – пояснив представник банку.

Він звернув увагу, що банк та мережа очікують запити на кредитування від бізнесу. Войчак уточнив, що договір між банком та UPG був підписаний приблизно місяць тому.

У коментарі Енергореформі він зазначив, що банк веде переговори з іншими мережами для укладення подібного договору.

"До нас почали звертатися WOG, OKKO. Ведемо переговори", – сказав Войчак.

За його словами, такий договір дає потрійну взаємодію: клієнт має пальне, банк має клієнта для кредитування, а мережа АЗК збільшує обсяги продажу пального.

Власник мережі UPG Володимир Петренко в коментарі Енергореформі повідомив, що, за його інформацією, пального, згідно з угодою про кредитування, вже продано приблизно на 60 млн грн.

"Після подорожчання пального потрібно приблизно вдвічі більше коштів на його купівлю. Завдяки кредиту, є можливість не виймати на це обігові кошти. Наша мета – дати можливість споживачам придбати пальне, яке ми веземо з США і оцінити його високу якість", – сказав Петренко.

Як повідомлялося, UPG (Ukrainian Petrol Group) – українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США. Засновником UPG є Володимир Петренко.

Раніше Ощадбанк у своєму релізі щодо нової програми для бізнесу з UPG, яка дає підприємцям можливість закуповувати пальне для сезонних робіт або поточної діяльності без навантаження на обігові кошти зазначав, що її головною перевагою є пільгова відсоткова ставка 0,01% річних на перші чотири місяці кредитування.