Уряд погодив кандидатури представників держави до НР "Укренерго" та "Оператора ГТС України" – Свириденко

"13 травня за поданням Номінаційного комітету уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств: до НЕК "Укренерго" – Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" – Антона Бендика", – написала вона в Телеграмі.

Свириденко зазначила, що у зв'язку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" уряд запускає новий конкурс на відповідні посади.

"Кабмін доручив Мінекономіки та держкомпанії якомога швидше провести відповідний відбір", – зазначила вона.

Як повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільскьго господарства, Юрій Бойко раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики (2020-2021) та був членом наглядової ради НЕК "Укренерго". Бойко, зокрема, нещодавно залишив посаду тво члена дирекції АТ "Українські розподільні мережі", куди його призначили наприкінці 2025 року.

Микола Брусенко тривалий час працював на керівних посадах в Адміністрації та Офісі президента України, де очолював директорат із питань соціально-економічної політики, член наглядової ради державного АТ "Ощадбанк".

Єгор Перелигін обіймає посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Антон Бендик має досвід роботи в енергетичному секторі як радник із питань взаємодії з органами влади в НЕК "Укренерго".

Як повідомлялося, 24 квітня уряд обрав представників держави до наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" – ексголову Державного агентства з управління зоною відчуження Віталія Петрука та керівника ДП "Морський нафтовий термінал "Південний" Едуарда Денисова.

24 квітня за результатами позачергових загальних зборів акціонерів призначено НР "Центренерго": трьох незалежних членів – Фаріда Каміл огли Сафарова (голова НР), Єлизавети Пушко-Цибуляк, Бенуа Плеска, та двох представників держави – Наталії Панової та Руслана Стрільця. 11 травня нова НР звільнила гендиректора компанії Євгена Гаркавого, призначивши на його місце Сергія Ісаченка.

26 березня Міненерго призначило НР "Українських розподільних мереж"– трьох незалежних членів – Ігоря Бурака, Ярослава Диковицького, Сергія Савчука, та двох представників держави – Сергія Карпенка та Віктора Поліщука.