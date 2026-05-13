Інтерфакс-Україна
Економіка
19:59 13.05.2026

Уряд доручив профільним відомствам підготувати механізми для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії

Уряд доручив профільним відомствам підготувати механізми для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії
Кабінет міністрів України готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії, уряд доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, "Укренерго" та "Енергоатому" підготувати відповідні механізми, інформує урядовий портал у середу.

"Перший крок – запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії", – прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій.

Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП, НЕК "Укренерго" опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії.

"Вирішити питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими", – наголосила прем'єрка.

20:24 13.05.2026
Уряд погодив кандидатури представників держави до НР "Укренерго" та "Оператора ГТС України" – Свириденко

19:46 13.05.2026
Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

21:46 12.05.2026
Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

19:57 12.05.2026
ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

13:31 12.05.2026
У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

13:22 12.05.2026
Elementum Energy: СВАМ та невизнання в Європі гарантій походження стримують інвестиції в експорт е/е

12:51 12.05.2026
Україна повністю інтегрувала принципи прозорості та доброчесності REMIT у первинне законодавство – звіт СЕС

11:16 12.05.2026
"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

13:37 09.05.2026
Уряд на Миколаївщині опікувався захистом енергетичної та критичної інфраструктури та підготовкою до опалювального сезону

09:36 09.05.2026
Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

