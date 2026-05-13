Уряд доручив профільним відомствам підготувати механізми для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії

Кабінет міністрів України готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії, уряд доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, "Укренерго" та "Енергоатому" підготувати відповідні механізми, інформує урядовий портал у середу.

"Перший крок – запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії", – прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій.

Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП, НЕК "Укренерго" опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії.

"Вирішити питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими", – наголосила прем'єрка.