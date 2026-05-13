19:25 13.05.2026

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

У середу вдень російські агресори вчергове атакували інфраструктуру Групи "Нафтогаз" одразу в кількох регіонах, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"На Харківщині ворожий БПЛА пошкодив один із газовидобувних активів. Також під ударом був виробничий об'єкт у Житомирській області. Внаслідок атаки виникла пожежа", – написав Корецький у Facebook ввечері.

Він наголосив, що цього разу обійшлося без постраждалих.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, розпочнемо оцінку наслідків і необхідні роботи, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру", – запевнив глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, 9 травня російські війська атакували FPV-дроном автомобіль аварійної служби Групи "Нафтогаз" у Донецькій області, коли працівники їхали відновлювати газопостачання у прифронтовій Дружківці. Внаслідок удару автомобіль було повністю знищено, але працівники встигли евакуюватися та не постраждали.

Масована комбінована атака РФ 5 травня принесла серйозні руйнування об'єктів газовидобутку групи "Нафтогаз". Тоді загинули три співробітники "Нафтогазу" та двоє працівників ДСНС. 

Всього з початку 2026 року РФ здійснила понад 100 масованих комбінованих атак на об'єкти групи "Нафтогаз", переважно газовидобутку, одні з останніх атак тривали п'ять днів поспіль – з 1 по 5 травня.

 

01:53 13.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

