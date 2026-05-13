Чернігів приєднався до програми Pioneering Places Світового економічного форуму в Давосі

Чернігів став першим українським містом-учасником міжнародної програми Pioneering Places від глобальної платформи Світового економічного форуму з питань міського розвитку (Davos Baukultur Alliance), повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Перше українське місто стало учасником програми Давос. Учасниками програми вже є Найробі, Сан-Франциско, Утрехт, Монреаль, Куала-Лумпур. А тепер – і Чернігів. Це програма, де міста, уряди, архітектори, урбаністи, бізнес та міська влада разом шукають реальні рішення – від інфраструктури й житла до екології, культурної спадщини та економіки міста", – повідомила вона у Facebook.

За її словами, участь у програмі відкриває Чернігову доступ до міжнародної експертизи та партнерства, а також можливостей пошуку фінансування для проєктів відбудови через учасників форуму у Давосі.

Шкрум зазначила, що Міністерство розвитку громад і територій та Міністерство культури подали заявки на участь у програмі для декількох українських міст, які підпадають під критерії.