Інтерфакс-Україна
Економіка
18:36 13.05.2026

Чернігів приєднався до програми Pioneering Places Світового економічного форуму в Давосі

Чернігів став першим українським містом-учасником міжнародної програми Pioneering Places від глобальної платформи Світового економічного форуму з питань міського розвитку (Davos Baukultur Alliance), повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Перше українське місто стало учасником програми Давос. Учасниками програми вже є Найробі, Сан-Франциско, Утрехт, Монреаль, Куала-Лумпур. А тепер – і Чернігів. Це програма, де міста, уряди, архітектори, урбаністи, бізнес та міська влада разом шукають реальні рішення – від інфраструктури й житла до екології, культурної спадщини та економіки міста", – повідомила вона у Facebook.

За її словами, участь у програмі відкриває Чернігову доступ до міжнародної експертизи та партнерства, а також можливостей пошуку фінансування для проєктів відбудови через учасників форуму у Давосі.

Шкрум зазначила, що Міністерство розвитку громад і територій та Міністерство культури подали заявки на участь у програмі для декількох українських міст, які підпадають під критерії.

Теги: #чернігів #pioneering_places #давос

08:57 26.04.2026
Ворог атакував БпЛА Чернігів, пошкоджено багатоповерхівку

18:59 19.04.2026
Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

17:38 19.04.2026
У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

09:56 19.04.2026
Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

12:07 17.04.2026
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу – міськрада

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

03:39 17.04.2026
РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

23:09 14.04.2026
Частина Чернігова залишилась без електропостачання через аварію

10:21 14.04.2026
Окупанти атакували дроном адмінбудівлю в центрі Чернігова, наслідки уточнюються

09:45 03.04.2026
Кількість загиблих через атаку по Чернігову зросла до двох людей, ще троє поранені – ОВА

