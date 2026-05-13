Інтерфакс-Україна
Економіка
18:17 13.05.2026

Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

Близько 80% демобілізованих співробітників повернулися на роботу на  підприємства компанії "Метінвест", при цьому понад 10% ветеранів, які працевлаштовуються, раніше не працювали в групі, повідомила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяна Петрук.

За її словами, ключовий для компанії ринок праці в Україні значно звузився через війну.

"Саме тому ми робимо сильний акцент на наймі ветеранів Збройних Сил, які повертаються до цивільного життя та роботи. Ми прагнемо залучати до роботи людей з різним досвідом, у тому числі тих, хто не має попереднього досвіду роботи. Відповідно, ми зробили наш підхід до управління персоналом більш гнучким та адаптованим до широкого спектру потреб у навчанні, розвитку та підтримці", - сказала Петрук в інтерв'ю Brilliance Awards.

При цьому вона констатувала, що компанія не тільки сприяє успішній реінтеграції ветеранів, а й поповнює свій кадровий резерв надійними фахівцями.

HR-директор уточнила, що "Метінвест" розробив одну з найбільших платформ реінтеграції ветеранів у бізнес-спільноті України. Понад 8000 співробітників – приблизно кожен шостий – наразі служать у ЗСУ. З 2014 року приблизно 11 000 фахівців служили в армії.

"Ми вже прийняли до команди 1000 ветеранів, і лише за останні місяці до групи повернулося понад 100 військовослужбовців", - відзначила топ-менеджер, додавши, що компанія прагне підтримувати ветеранів, які вже повертаються до "Метінвесту", тих, хто піде їхнім шляхом у майбутньому, та команди, до яких вони повертаються.

"Створення комплексної екосистеми реінтеграції для нас – це не просто оперативна необхідність. Ми створюємо середовище, де поважають досвід тих, хто служив: робочі місця, куди ветерани хочуть повернутися і які готові прийняти ціле покоління українців з лінії фронту. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, завдяки яким ми маємо змогу продовжувати працювати", - підкреслила Петрук.

Вона також повідомила, що група прагне збалансувати необхідність найму нових фахівців із бажанням розвивати внутрішній експертний потенціал: оцінюючи потенціал співробітників та залучаючи їх до нових проєктів шляхом розширення повноважень та горизонтальних переходів. Це дозволяє швидше реагувати на виклики та забезпечує ефективну співпрацю між командами в різних країнах.

Зокрема, програма розвитку талантів допомагає виявляти співробітників з високим потенціалом та готувати їх до керівних ролей. Завдяки наставництву та місцевим ініціативам з розвитку учасники набувають нових навичок, беруть на себе більш складні обов’язки та просуваються у своїй кар’єрі в "Метінвесті".

"З моменту запуску програми плинність кадрів серед керівників середньої ланки та співробітників з високим потенціалом зменшилася. Крім того, 10% учасників отримали підвищення, а близько 30% долучилися до стратегічних проєктів, що виходять за межі їхніх офіційних обов’язків", - зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом.

За її словами, інвестуючи в розвиток талантів та підтримку ветеранів, компанія формує мотивовану, адаптивну та висококваліфіковану команду - саме такі люди підтримують "Метінвест" у часи глобальних викликів.

"Підхід, орієнтований на людей, дозволяє нам планувати майбутнє, спираючись на реальні можливості нашої команди, а не лише на виробничі чи ринкові показники. Це особливо важливо в умовах дефіциту кадрів та міжнародної трансформації нашого бізнесу", - резюмувала топ-менеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

