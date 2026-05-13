Інтерфакс-Україна
Економіка
17:48 13.05.2026

Мінекономіки очікує запуск "промислового безвізу" у 2027р., готує оновлення механізму бронювання в червні

Україна переходить до практичного етапу переговорів із ЄС щодо угоди АСАА ("промисловий безвіз"), запуск якої є реалістичним у 2027 році, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час зустрічі з Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) минулого тижня.

Згідно з опублікованою міністерством інформацією, бізнес та відомство домовилися окремо опрацювати дорожню карту реалізації угоди спільно з представниками бізнесу. Крім того, Мінекономіки працює над модернізацією системи електронних складських документів. Оновлення відповідних ІТ-рішень та запровадження електронних підписів по всьому ланцюгу обігу зерна очікується впродовж чотирьох-шести місяців.

Щодо питань мобілізаційної підготовки, директор профільного департаменту Мінекономіки Сергій Сметанко повідомив, що узгоджене рішення стосовно вдосконалення механізму бронювання працівників через "Дію" очікується вже у червні. Наразі відомство спільно з Міноборони опрацьовує кілька моделей бронювання. Водночас бізнес звернув увагу на необхідність коригування підходів для компаній, які фактично працюють у прифронтових регіонах.

У сфері цифровізації заступник міністра Олександр Циборт представив результати платформи "Пульс", яка станом на перший квартал 2026 року отримала понад 500 звернень від підприємців. За даними відомства, вже реалізовано 98 рішень із загальним економічним ефектом понад 1,8 млрд грн. Також у системі "Дія" планується запуск системи "Обрій", спрямованої на перекваліфікацію кадрів за робітничими спеціальностями відповідно до потреб ринку.

У частині законодавчих ініціатив міністерство готує повторне внесення законопроєкту щодо реєстрації дитячого та медичного харчування, що дасть змогу завершити відповідні процедури з середини червня. Крім того, у серпні на розгляд уряду планується подати проєкт закону про управління відходами електронного обладнання.

Мінекономіки також підтвердило готовність спільно з бізнесом доопрацювати законопроєкт №15100 щодо позасудового розв’язання споживчих спорів, зокрема в частині вимог до маркування продукції. Триває також робота над нормативними актами щодо обігу пестицидів, офіційного контролю та прозорості біржових торгів деревиною.

