Інтерфакс-Україна
Економіка
17:26 13.05.2026

Портфель замовлень промисловості впав до мінімуму на тлі зниження індексу відновлення ділової активності – опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні за підсумками квітня 2026 року впав до позначки -0,11, що є найнижчим значенням із березня 2023 року.

Як свідчать результати 48-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), показник опустився нижче нуля після трьох місяців перебування у нейтральній зоні, сигналізуючи про погіршення оцінок бізнес-ситуації.

Виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків під час презентації дослідження 12 травня зазначила, що однією з ключових проблем стало різке скорочення портфеля нових замовлень, який впав до чергового мінімуму – 2,9 місяця порівняно з 3,8 місяця у березні. До 29% зросла частка підприємств, що працюють "з коліс" (замовлення менш ніж на місяць), а частка компаній із замовленнями на 6-11 місяців скоротилася вдвічі – до 10%. Погіршення ІВДА зафіксовано для великих, середніх та малих підприємств, тоді як показник мікробізнесу хоч і покращився, проте залишається найгіршим серед усіх груп (-0,29).

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) також перервав тенденцію до зростання, знизившись із 0,14 до 0,11. Індекс очікуваних змін виробництва на найближчі три-чотири місяці впав із 0,43 до 0,34 через зменшення частки підприємств, які планують розширення (з 43,7% до 37,1%), тоді як 3,6% очікують скорочення. За словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, очікування послабилися через дефіцит кадрів, повільне відновлення та тиск витрат на енергоресурси та оплату праці.

Попри це, індекс поточних змін виробництва суттєво зріс – з 0,02 до 0,18, оскільки частка підприємств, що нарощують обсяги, збільшилася до 26,6%. Також уперше за кілька місяців покращився баланс оцінок експорту: індекс змін зріс із нуля до 0,17, а частка компаній зі зростанням експортних поставок сягнула 26,9%. Завантаженість потужностей залишилася стабільною: 60% бізнесу працюють на рівні понад 75% від довоєнного.

Рівень невизначеності у піврічній перспективі зростає другий місяць поспіль як для загальноекономічного середовища (до 28%), так і для фінансового стану підприємств (до 25,3%). Водночас невизначеність щодо експорту на три місяці впала на третину – до 12,7%. У дворічній перспективі 85,4% компаній не планують суттєвих змін, проте частка тих, хто готується до розширення, дещо зросла – до 11,1%.

Опитування ІЕД проводилося у квітні серед керівників 471 промислового підприємства у 21 регіоні України. Проєкт здійснюється на щомісячній основі з травня 2022 року.

