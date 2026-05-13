Інтерфакс-Україна
Економіка
16:50 13.05.2026

"Енергоатом" розпочинає виробництво компонентів паливних збірок Westinghouse

АТ "НАЕК "Енергоатом" реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках.

"ВП "Атоменергомаш" (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000. Термін виробництва партії – чотири місяці", – повідомив "Енергоатом" у середу.

Виготовлені на українських потужностях компоненти використовуватимуться у виробництві палива для українських АЕС.

"Запуск власного виробництва компонентів тепловидільних збірок є важливим етапом у реалізації стратегічної мети України зі зміцнення енергетичної безпеки та утвердження енергетичної незалежності. Крім того, триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок – головок для паливних касет", – зазначив очільник "Енергоатома" Павло Ковтонюк.

У компанії нагадали, що Westinghouse Electric Sweden AB визнав філію "Енергоатома" "ВП "Атоменергомаш" кваліфікованим та затвердженим постачальником компонентів ядерного палива (тепловиділяючих збірок (ТВЗ) для реакторів ВВЕР. Система якості "Атоменергомаша" відповідає Westinghouse.

