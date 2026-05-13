Інтерфакс-Україна
Економіка
15:40 13.05.2026

Україна перейшла до конкурентного діалогу з інвесторами щодо 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ"

2 хв читати
Україна перейшла до конкурентного діалогу з інвесторами щодо 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ"

Україна протягом наступних 75 днів спільно з потенційними інвесторами опрацьовуватиме фінальну модель концепції щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Учасники вже отримали доступ до необхідної інформації, проводять аналіз активів та готують свої пропозиції щодо майбутнього проєкту", – написав Кулеба у Телеграм у середу.

За його словами, важливим завданням є формування збалансованої моделі партнерства, яка врахує інтереси держави, громади та бізнесу.

На початку квітня повідомлялось, що Україна завершила етап перекваліфікації та розпочала підготовку до діалогу з учасниками конкурсу на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допустивши до нього українські та міжнародні компанії.

Загалом умови конкурсу передбачають, що протягом трьох років після початку концесії інвестор має вивести на мінімальну цільову річну потужність перевалки 250 тис. TEU та 3 млн тонн інших вантажів.

В обмін на використання портової інфраструктури та можливість надання різних комерційних послуг концесіонер має сплачувати платежі за концесійним договором. Зокрема, йдеться про одноразовий фіксований платіж для компенсації витрат на підготовку проєкту, щорічний фіксований платіж, що підлягає індексації, та щорічний змінний платіж, пов’язаний з доходом концесіонера.

Крім того, уточнювалось, що концесіонер має профінансувати реконструкцію шляхопроводу на суму, попередньо, не більше як $4 млн (включно з ПДВ).

Як повідомлялось, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Мінрозвитку декларує, що проєктом зацікавилося понад 40 операторів та інвесторів.

Проєкт, за очікуваннями Мінрозвитку, передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати, відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня – понад півмільйона TEU.

Теги: #концесія #інвестори #чорноморськ #термінали

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 01.05.2026
Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

Глава ДТЕК про єврооблігації холдингу: Жодних поганих новин для інвесторів

13:14 22.04.2026
Парламент синхронізує стратегії розвитку громад із містобудівною документацією для залучення інвесторів – Шуляк

Парламент синхронізує стратегії розвитку громад із містобудівною документацією для залучення інвесторів – Шуляк

21:41 21.04.2026
Мінрозвитку почало підготовку ППП щодо частини зернового термінала порту "Чорноморськ" та майна ДП "АМПУ"

Мінрозвитку почало підготовку ППП щодо частини зернового термінала порту "Чорноморськ" та майна ДП "АМПУ"

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

17:49 04.04.2026
Україна допустила до конкурсу на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" кілька учасників

Україна допустила до конкурсу на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" кілька учасників

11:48 26.03.2026
Енергетика, критичні мінерали та інфраструктура найбільше цікавлять американських інвесторів – Соболев

Енергетика, критичні мінерали та інфраструктура найбільше цікавлять американських інвесторів – Соболев

10:44 19.03.2026
Іноземні інвестори зацікавлені у нових девелоперських проєктах торгової нерухомості - UTG

Іноземні інвестори зацікавлені у нових девелоперських проєктах торгової нерухомості - UTG

12:59 17.02.2026
Делегація ВПП ООН ознайомилася з безпекою логістики експорту зерна через порт Чорноморськ

Делегація ВПП ООН ознайомилася з безпекою логістики експорту зерна через порт Чорноморськ

13:56 28.01.2026
Україна презентувала в Брюсселі проєкт із концесії порту "Чорноморськ"

Україна презентувала в Брюсселі проєкт із концесії порту "Чорноморськ"

09:33 22.01.2026
Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ОСТАННЄ

ЄБА закликає доопрацювати законопроєкт про морські порти та пропонує спрямувати портові збори на захист інфраструктури

НКРЕКП затвердила комплексний план заходів для об'єднання енергоринків України і ЄС

4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

Драфт Державної стратегії регіонального розвитку на 2028-34 рр буде представлено цьогоріч

Надходження від "податку на Google" за 4міс.-2026 зросли на 28% - ДПС

Бюджет відпочинку в Україні збільшився на 25-40% за рік - дослідження

ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

"Укрнафта" встановила 226 насосів для здешевлення ремонтів та максимізації видобутку

Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА