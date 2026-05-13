Україна перейшла до конкурентного діалогу з інвесторами щодо 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ"

Україна протягом наступних 75 днів спільно з потенційними інвесторами опрацьовуватиме фінальну модель концепції щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Учасники вже отримали доступ до необхідної інформації, проводять аналіз активів та готують свої пропозиції щодо майбутнього проєкту", – написав Кулеба у Телеграм у середу.

За його словами, важливим завданням є формування збалансованої моделі партнерства, яка врахує інтереси держави, громади та бізнесу.

На початку квітня повідомлялось, що Україна завершила етап перекваліфікації та розпочала підготовку до діалогу з учасниками конкурсу на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допустивши до нього українські та міжнародні компанії.

Загалом умови конкурсу передбачають, що протягом трьох років після початку концесії інвестор має вивести на мінімальну цільову річну потужність перевалки 250 тис. TEU та 3 млн тонн інших вантажів.

В обмін на використання портової інфраструктури та можливість надання різних комерційних послуг концесіонер має сплачувати платежі за концесійним договором. Зокрема, йдеться про одноразовий фіксований платіж для компенсації витрат на підготовку проєкту, щорічний фіксований платіж, що підлягає індексації, та щорічний змінний платіж, пов’язаний з доходом концесіонера.

Крім того, уточнювалось, що концесіонер має профінансувати реконструкцію шляхопроводу на суму, попередньо, не більше як $4 млн (включно з ПДВ).

Як повідомлялось, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Мінрозвитку декларує, що проєктом зацікавилося понад 40 операторів та інвесторів.

Проєкт, за очікуваннями Мінрозвитку, передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати, відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня – понад півмільйона TEU.