15:10 13.05.2026

ЄБА закликає доопрацювати законопроєкт про морські порти та пропонує спрямувати портові збори на захист інфраструктури

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Верховну Раду доопрацювати законопроєкт №15063 від 9 березня 2026 року, який передбачає спрямування частини портових зборів на фінансування заходів із захисту морських портів.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою асоціації, бізнес підтримує ініціативу посилення безпеки об’єктів критичної інфраструктури, проте пропонує впровадити чіткий механізм координації між державою, Збройними силами та приватним сектором.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що законопроєкт пропонує на період дії воєнного стану встановити особливий режим функціонування портів. Зокрема, документ передбачає можливість спрямування до 10% надходжень від портових зборів, що є власними коштами Адміністрації морських портів України (АМПУ), на інженерний, технічний та протиповітряний захист об’єктів, а також на придбання засобів ППО та оплату послуг відомчої воєнізованої охорони.

Для ефективної реалізації цих норм ЄБА пропонує використати модель, вже опробовану в урядовому експериментальному проєкті щодо залучення підприємств до посилення ППО. Ключовими вимогами бізнес-спільноти є визначення конкретного виду портового збору як джерела фінансування, чіткий розподіл ролей між АМПУ та військовим командуванням, а також встановлення прозорого порядку використання коштів.

Крім того, бізнес просить забезпечити баланс між безпековими заходами та безперебійною роботою терміналів і передбачити запобіжники проти примусового нав’язування охоронних послуг.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність прийняття законодавчого акту зумовлена систематичними атаками РФ на причали, склади та елеватори, що створює загрозу судноплавству та міжнародним контрактам.

За оцінками розробників законопроєкту, його ухвалення дозволить мінімізувати ризики руйнування стратегічних об’єктів та забезпечити виконання Україною зобов’язань щодо глобальної продовольчої безпеки. Водночас, ЄБА висловила готовність долучитися до доопрацювання законопроєкту №15063 у профільному комітеті парламенту для створення формалізованої моделі захисту логістичних ланцюгів.

