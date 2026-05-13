НКРЕКП затвердила комплексний план заходів для об'єднання енергоринків України і ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), розробила комплексний план заходів для практичної та своєчасної імплементації закону України від 7 квітня 2026 року №4834-IX, спрямованого на інтеграцію українського ринку електричної енергії до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

"Документ передбачає понад 200 заходів із комплексного оновлення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики відповідно до європейських правил функціонування енергетичних ринків", – повідомив регулятор у середу.

Серед ключових напрямів – впровадження механізму market coupling, механізмів забезпечення потужності, послуг з гнучкості, агрегації та управління попитом, а також розвиток міждержавного балансування.

Реалізація запланованих кроків має забезпечити подальшу інтеграцію українського ринку електроенергії до енергетичного ринку ЄС та виконання євроінтеграційних зобов’язань України, наголосили в НКРЕКП.

Регулятор також працюватиме над розробкою нових механізмів функціонування інтегрованого ринку електроенергії відповідно до aсquis ЄС.

"Перший практичний крок у цьому напрямі вже зроблено: 28 квітня 2026 року НКРЕКП схвалила проєкт Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, який наразі проходить процедуру громадського обговорення", – зазначили у комісії.

Активна взаємодія з учасниками ринку, громадськістю та європейськими партнерами стане важливою передумовою для ефективного об’єднання енергетичних ринків України та ЄС, посилення енергетичної безпеки та розвитку конкурентного середовища, наголосили у НКРЕКП.